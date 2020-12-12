https://ria.ru/20201212/puteshestviya-1588755960.html

Арбузный снег и черный пляж: десять необычных путешествий по России-2020

Арбузный снег и черный пляж: десять необычных путешествий по России-2020

Из-за эпидемии коронавируса 2020 год стал не самым удачным для зарубежных поездок. Зато россияне больше путешествовали по родной стране. Как дешево слетать на... РИА Новости, 12.12.2020

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МОСКВА, 12 декабря — РИА Новости, Ольга Цынская. Из-за эпидемии коронавируса 2020 год стал не самым удачным для зарубежных поездок. Зато россияне больше путешествовали по родной стране. Как дешево слетать на Камчатку, где увидеть арбузный снег, китов и долину лотосов, почему нужно обязательно побывать в Дагестане, где найти рецепты якутских блюд и посмотреть уникальные фото с Дальнего Востока и Алтая — в материале РИА Новости.Поплавать с китами и улететь на Камчатку за десять тысяч рублейТревел-фотограф Александр Мазуров выбирает малоизвестные туристические маршруты и снимает самые потрясающие пейзажи мира. Он ответил на вопросы, где поплавать с гренландскими китами, почему на Алтай лучше ехать осенью и можно ли добраться до Камчатки за десять тысяч рублей.Велотур по России с любимой собакой Путешественница и автор книги "А чего дома сидеть?" Анна Смолина (Болт) променяла комфорт мегаполиса на выживание в диких условиях: без специальной подготовки отправилась в одиночный велотур по России вместе с любимой таксой Капой. Анна рассказала о трудностях и опасностях, подстерегающих в пути, а также о встрече на сотый день с будущим мужем.Выжить на Колыме и увидеть самый красивый закат Фотограф Илия Воскресенский путешествует по необычным местам России. Он вспоминает о поездке с четырехлетним сыном на край земли, о том, где увидел один из самых красивых закатов и как выжил в палатке при 55-градусном морозе.Якутия: высокая кухня, шаманы и бриллиантыТелеведущая, автор серии гастрономических путеводителей "География на вкус" Ника Ганич побывала в Якутии и узнала об особенностях национальной кухни, бриллиантах и шаманах. Она поделилась простыми и вкусными рецептами и проверенным способом защиты от местной беспощадной мошки.Не всем такое по плечу!Автор книги "Одна на краю света" Марина Галкина путешествует соло по диким местам планеты. Ее называют "Конюхов в юбке", ведь такие походы и не каждый мужчина осилит. Она рассказала о поездке по Чукотке, а также о том, как выжить одной в диких условиях, чего бояться в тундре и как себя вести при встрече с агрессивным медведем. Черные пляжи, белые скалы, марсианские пейзажиПавел Матвеев совершал экстремальные путешествия от Калининграда до Камчатки, ходил в море на "Крузенштерне", неделю жил при 50-градусном морозе в палатке в Якутии. Зато теперь он точно знает, где в России можно увидеть черные пляжи, марсианские пейзажи, белые скалы и приготовить завтрак в горячем источнике. Уникальные природные явленияАндрей Белавин ездит по России, чтобы рассказывать о стране в фотоработах. Он поделился невероятными впечатлениями от северного сияния на Кольском полуострове и уникального природного явления Приполярного Урала — "красного снега". А также объяснил, чем, кроме рыбалки, заняться в Астраханской области, где непременно советует всем побывать.Поездка, которая изменит жизньПейзажный фотограф Антон Агарков путешествует по диким и неизведанным местам и считает Россию "простором для искателей приключений". Он побывал в конной экспедиции на алтайское плато Чокпартас. Знает, где безопасно с близкого расстояния фотографировать медведя, ловящего рыбу. И уверен, что поездка на Курилы обязательно изменит вашу жизнь.Место силы — Дагестан Роман Коршунов объехал весь Кавказ в поисках красивых пейзажей для фотографий и теперь считает его своим местом силы. Он утверждает, что Дагестан — идеальный маршрут, объясняет, чем его поразило Приэльбрусье и где найти лучший горнолыжный курорт.Уникальные портретыЭтнофотограф, автор клуба "Моя планета" Александр Химушин делает портретные снимки представителей малых коренных народов в разных странах. Его работы из проекта "Мир в лицах" выставлялись в штаб-квартире ООН, запланирована экспозиция в ЮНЕСКО. Он рассказал, что объединяет этносы Сибири, где попробовать суп из моржатины и вино из голубики, как сфотографировать туземца, никогда не видевшего камеру, и чего боятся верблюды Бурятии.

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