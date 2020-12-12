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В Нижнем Новгороде при пожаре погибли мужчина и около 30 его собак
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли мужчина и около 30 его собак
Житель Нижнего Новгорода и около 30 собак погибли при пожаре в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:34
2020-12-12T18:34
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода и около 30 собак погибли при пожаре в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Кисловодской поступило в субботу в 16.40. Пожар ликвидирован на площади 56 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается."Там были животные, их число уточняется. Погибло около 30 собак. Еще какое-то количество собак спаслось. Пока их не могут пересчитать, они разбежались. По непроверенным данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки", - рассказали агентству в региональном МЧС.
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли мужчина и около 30 его собак

18:34 12.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода и около 30 собак погибли при пожаре в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Кисловодской поступило в субботу в 16.40. Пожар ликвидирован на площади 56 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается.
"Там были животные, их число уточняется. Погибло около 30 собак. Еще какое-то количество собак спаслось. Пока их не могут пересчитать, они разбежались. По непроверенным данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки", - рассказали агентству в региональном МЧС.
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