https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588905594.html

В Белоруссии зафиксировали новый рекорд прироста случаев COVID-19

В Белоруссии зафиксировали новый рекорд прироста случаев COVID-19

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на рекордные 1975, до 158 334, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:18

2020-12-12T13:18

2020-12-12T13:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

минск

белоруссия

украина

в мире

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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на рекордные 1975, до 158 334, сообщила пресс-служба минздрава.Предыдущий рекорд суточного прироста случаев COVID-19 в республике был зафиксирован 11 декабря и составил 1967."За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1975 пациентов с COVID-19, выписаны 1992 пациента. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 158 334 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 135 922 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В минздраве отметили, что за весь период распространения инфекции в стране умерли 1254 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. По данным властей, за минувшие сутки выполнено 30 355 тестов, всего же в Белоруссии проведен 3 578 661 тест.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии заметно ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим. Поликлиники Минска в связи с эпидемиологической обстановкой временно прекратили плановый прием пациентов.Власти Белоруссии на фоне борьбы с распространением COVID-19 решили приостановить выезд из республики через наземные пункты пропуска граждан республики, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание. Новый порядок начнет действовать с 21 декабря, выезд ограничивается через наземные погранпункты из Белоруссии на Украину и в страны ЕС, России это не касается.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

минск

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр лукашенко, минск, белоруссия, украина, в мире