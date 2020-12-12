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https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588895220.html
Собянин назвал китайский метод борьбы с COVID-19 не применимым для Москвы
Собянин назвал китайский метод борьбы с COVID-19 не применимым для Москвы
Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, сказал столичный мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус", РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:54
2020-12-12T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
китай
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, сказал столичный мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус", анонс которого показан на телеканале "Россия 1"."Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам", - сообщил Собянин.Как в среду отмечал китайский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа Чжоу Бо, Китай сумел быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан и четкому выполнению рекомендаций врачей. Также эксперты полагают, что помогло жесткое, быстрое вмешательство государства и строгие карантинные меры, когда на карантин закрывались даже города-миллионники.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, китай, общество

Собянин назвал китайский метод борьбы с COVID-19 не применимым для Москвы

11:54 12.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, сказал столичный мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус", анонс которого показан на телеканале "Россия 1".
"Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам", - сообщил Собянин.
Как в среду отмечал китайский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа Чжоу Бо, Китай сумел быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан и четкому выполнению рекомендаций врачей. Также эксперты полагают, что помогло жесткое, быстрое вмешательство государства и строгие карантинные меры, когда на карантин закрывались даже города-миллионники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваКитайОбщество
 
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