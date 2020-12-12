https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588895220.html

Собянин назвал китайский метод борьбы с COVID-19 не применимым для Москвы

Собянин назвал китайский метод борьбы с COVID-19 не применимым для Москвы

Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, сказал столичный мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус", РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:54

2020-12-12T11:54

2020-12-12T11:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, сказал столичный мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус", анонс которого показан на телеканале "Россия 1"."Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам", - сообщил Собянин.Как в среду отмечал китайский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа Чжоу Бо, Китай сумел быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан и четкому выполнению рекомендаций врачей. Также эксперты полагают, что помогло жесткое, быстрое вмешательство государства и строгие карантинные меры, когда на карантин закрывались даже города-миллионники.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, китай, общество