https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588890038.html

В России за сутки выписали 26 118 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 26 118 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 26118 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 085 958, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:03

2020-12-12T11:03

2020-12-12T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 26118 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 085 958, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 118 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 085 958", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5890 человек, в Санкт-Петербурге — 2369, в Подмосковье — 970.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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