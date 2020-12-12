https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588876581.html

Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса

Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса

Дед Мороз из Великого Устюга пока не планирует делать прививку от коронавируса, симптомов COVID-19 у сотрудников вотчины не выявлено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T07:07

2020-12-12T07:07

2020-12-12T07:07

распространение нового коронавируса

дед мороз

великий устюг

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Дед Мороз из Великого Устюга пока не планирует делать прививку от коронавируса, симптомов COVID-19 у сотрудников вотчины не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Деда Мороза."На данный момент не планирует", - ответили в пресс-службе на вопрос, планирует ли Дед Мороз делать прививку от коронавируса.Также в пресс-службе отметили, что малышам и взрослым рекомендует прислушаться к советам врачей и соблюдать все меры для безопасности здоровья."Тестирование по рекомендациям медиков проходят те, у кого появляются симптомы вируса. У сотрудников симптомов не выявлено", - рассказали в пресс-службе.Вотчина Деда Мороза находится Великом Устюге. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великий устюг

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, великий устюг, общество