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Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
Дед Мороз из Великого Устюга пока не планирует делать прививку от коронавируса, симптомов COVID-19 у сотрудников вотчины не выявлено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T07:07
2020-12-12T07:07
2020-12-12T07:07
распространение нового коронавируса
дед мороз
великий устюг
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Дед Мороз из Великого Устюга пока не планирует делать прививку от коронавируса, симптомов COVID-19 у сотрудников вотчины не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Деда Мороза."На данный момент не планирует", - ответили в пресс-службе на вопрос, планирует ли Дед Мороз делать прививку от коронавируса.Также в пресс-службе отметили, что малышам и взрослым рекомендует прислушаться к советам врачей и соблюдать все меры для безопасности здоровья."Тестирование по рекомендациям медиков проходят те, у кого появляются симптомы вируса. У сотрудников симптомов не выявлено", - рассказали в пресс-службе.Вотчина Деда Мороза находится Великом Устюге. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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дед мороз, великий устюг, общество
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Дед Мороз
из Великого Устюга
пока не планирует делать прививку от коронавируса
, симптомов COVID-19 у сотрудников вотчины не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Деда Мороза.
"На данный момент не планирует", - ответили в пресс-службе на вопрос, планирует ли Дед Мороз делать прививку от коронавируса.
Также в пресс-службе отметили, что малышам и взрослым рекомендует прислушаться к советам врачей и соблюдать все меры для безопасности здоровья.
"Тестирование по рекомендациям медиков проходят те, у кого появляются симптомы вируса. У сотрудников симптомов не выявлено", - рассказали в пресс-службе.
Вотчина Деда Мороза находится Великом Устюге. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.