В резиденции Деда Мороза рассказали о мерах безопасности из-за COVID-19
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Туристам, посещающим вотчину Деда Мороза, нужно соблюдать масочный режим, путешествовать только семьями, не в сборных группах, а на всех объектах установлены рециркуляторы воздуха, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского Деда Мороза.
Вотчина Деда Мороза находится Великом Устюге. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.
"Вотчина Деда Мороза принимает гостей круглый год. Ежедневно проходят экскурсионные и игровые программы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На территории парка действует масочный режим, входные группы оборудованы санитайзерами, бесконтактными термометрами. В каждом объекте показа установлены рециркуляторы, производится проветривание помещений", - сообщили в пресс-службе.
"Гости путешествуют по Сказке семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон", - добавили в пресс-службе.
Также в пресс-службе рассказали, какие ограничения будут действовать в новогоднюю ночь в Вотчине.
"Все рекомендации будут соблюдаться, как и сейчас", - отметили в пресс-службе.
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