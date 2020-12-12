https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873039.html

В резиденции Деда Мороза рассказали о мерах безопасности из-за COVID-19

В резиденции Деда Мороза рассказали о мерах безопасности из-за COVID-19

Туристам, посещающим вотчину Деда Мороза, нужно соблюдать масочный режим, путешествовать только семьями, не в сборных группах, а на всех объектах установлены... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T03:06

2020-12-12T03:06

2020-12-12T03:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дед мороз

великий устюг

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Туристам, посещающим вотчину Деда Мороза, нужно соблюдать масочный режим, путешествовать только семьями, не в сборных группах, а на всех объектах установлены рециркуляторы воздуха, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского Деда Мороза.Вотчина Деда Мороза находится Великом Устюге. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом."Гости путешествуют по Сказке семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон", - добавили в пресс-службе.Также в пресс-службе рассказали, какие ограничения будут действовать в новогоднюю ночь в Вотчине."Все рекомендации будут соблюдаться, как и сейчас", - отметили в пресс-службе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

великий устюг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дед мороз, великий устюг, общество