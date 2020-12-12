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https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873039.html
В резиденции Деда Мороза рассказали о мерах безопасности из-за COVID-19
В резиденции Деда Мороза рассказали о мерах безопасности из-за COVID-19
Туристам, посещающим вотчину Деда Мороза, нужно соблюдать масочный режим, путешествовать только семьями, не в сборных группах, а на всех объектах установлены... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T03:06
2020-12-12T03:06
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Туристам, посещающим вотчину Деда Мороза, нужно соблюдать масочный режим, путешествовать только семьями, не в сборных группах, а на всех объектах установлены рециркуляторы воздуха, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского Деда Мороза.Вотчина Деда Мороза находится Великом Устюге. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом."Гости путешествуют по Сказке семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон", - добавили в пресс-службе.Также в пресс-службе рассказали, какие ограничения будут действовать в новогоднюю ночь в Вотчине."Все рекомендации будут соблюдаться, как и сейчас", - отметили в пресс-службе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дед мороз, великий устюг, общество

В резиденции Деда Мороза рассказали о мерах безопасности из-за COVID-19

03:06 12.12.2020
 
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Олег Смыслов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. Туристам, посещающим вотчину Деда Мороза, нужно соблюдать масочный режим, путешествовать только семьями, не в сборных группах, а на всех объектах установлены рециркуляторы воздуха, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского Деда Мороза.
Вотчина Деда Мороза находится Великом Устюге. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.
"Вотчина Деда Мороза принимает гостей круглый год. Ежедневно проходят экскурсионные и игровые программы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На территории парка действует масочный режим, входные группы оборудованы санитайзерами, бесконтактными термометрами. В каждом объекте показа установлены рециркуляторы, производится проветривание помещений", - сообщили в пресс-службе.
"Гости путешествуют по Сказке семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон", - добавили в пресс-службе.
Также в пресс-службе рассказали, какие ограничения будут действовать в новогоднюю ночь в Вотчине.
"Все рекомендации будут соблюдаться, как и сейчас", - отметили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДед МорозВеликий УстюгОбщество
 
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