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https://ria.ru/20201212/chelesterol-1588953057.html
Названы три продукта, снижающих холестерин
Названы три продукта, снижающих холестерин
Снизить уровень холестерина в крови можно с помощью трех продуктов, говорится в публикации Daily Express. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:32
2020-12-12T23:32
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Снизить уровень холестерина в крови можно с помощью трех продуктов, говорится в публикации Daily Express. В статье отмечается, что холестерин несет в себе не только вред, но и пользу — с его помощью создаются здоровые клетки в организме. Однако важно, чтобы уровень этого вещества был в норме, иначе в сосудах образуются жировые отложения, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Среди снижающих уровень холестерина продуктов в статье отметили льняные семена и масло. В них содержится альфа-линоленовая кислота — одна из важнейших омега-3 жирных кислот, которая наряду с рыбьим жиром помогает снизить уровень триглицеридов. Другой полезный продукт — артишоки. Их рекомендуют использовать в качестве приправы или дополнения к основным блюдам. В ходе одного из исследований выяснилось, что употребление листьев этого растения в течение шести недель позволило на 18,5% снизить уровень холестерина. Следующий продукт — клетчатка. Ее употребление можно увеличить за счет яблок, бобов и овсянки. Ссылаясь на данные платформы WebMD, авторы статьи пишут, что употребление пяти-десяти граммов клетчатки в день позволяет снизить уровень липопротеинов в организме — главных переносчиков холестерина. Также в публикации рекомендуется снизить потребление трансжиров."Трансжиры повышают уровень липопротеинов низкой плотности, снижают уровень липопротеинов высокой плотности и увеличивают риск развития сердечных заболеваний и инсульта", — предупредила кардиолог Сьюзан Штейнбаум. Трансжиры содержатся в основном в жареных блюдах и выпечке, например полуфабрикатах вроде замороженной пиццы.
https://ria.ru/20201126/kholesterin-1586442133.html
https://ria.ru/20200804/1575334800.html
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здоровье - общество, общество

Названы три продукта, снижающих холестерин

21:32 12.12.2020 (обновлено: 23:32 12.12.2020)
 
© Fotolia / ElenathewiseСтоловые приборы
Столовые приборы - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Fotolia / Elenathewise
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Снизить уровень холестерина в крови можно с помощью трех продуктов, говорится в публикации Daily Express.
В статье отмечается, что холестерин несет в себе не только вред, но и пользу — с его помощью создаются здоровые клетки в организме. Однако важно, чтобы уровень этого вещества был в норме, иначе в сосудах образуются жировые отложения, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Среди снижающих уровень холестерина продуктов в статье отметили льняные семена и масло. В них содержится альфа-линоленовая кислота — одна из важнейших омега-3 жирных кислот, которая наряду с рыбьим жиром помогает снизить уровень триглицеридов.
Другой полезный продукт — артишоки. Их рекомендуют использовать в качестве приправы или дополнения к основным блюдам. В ходе одного из исследований выяснилось, что употребление листьев этого растения в течение шести недель позволило на 18,5% снизить уровень холестерина.
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Следующий продукт — клетчатка. Ее употребление можно увеличить за счет яблок, бобов и овсянки. Ссылаясь на данные платформы WebMD, авторы статьи пишут, что употребление пяти-десяти граммов клетчатки в день позволяет снизить уровень липопротеинов в организме — главных переносчиков холестерина.
Также в публикации рекомендуется снизить потребление трансжиров.
"Трансжиры повышают уровень липопротеинов низкой плотности, снижают уровень липопротеинов высокой плотности и увеличивают риск развития сердечных заболеваний и инсульта", — предупредила кардиолог Сьюзан Штейнбаум.
Трансжиры содержатся в основном в жареных блюдах и выпечке, например полуфабрикатах вроде замороженной пиццы.
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