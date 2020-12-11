https://ria.ru/20201211/zhile-1588812559.html

Пермский край получил 2,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Пермский край получил 2,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ выделил Пермскому краю опережающее финансирование в размере 2,4 миллиардов рублей на расселение аварийного жилого фонда,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:07

2020-12-11T17:07

2020-12-11T17:07

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ выделил Пермскому краю опережающее финансирование в размере 2,4 миллиардов рублей на расселение аварийного жилого фонда, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."Пермский край продолжит расселять аварийное жилье по нацпроекту "Жилье и городская среда" ускоренными темпами. Региону выделено опережающее финансирование в размере 2,4 миллиардов рублей на этапы 2020-2021 годов. Ранее соответствующий запрос был направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ по поручению губернатора Дмитрия Махонина", - говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора Пермского края уточняют, что расселение аварийных домов в регионе организовано комплексно – параллельно с нацпроектом реализуется региональная программа расселения. Благодаря опережающему финансированию общий объем средств по этапам 2020-2021 годов нацпроекта и исполнению регионального проекта в 2020 и 2021 годах составляет почти 9 миллиардов рублей.Как добавляют в ведомстве, за два года только в рамках нацпроекта в Пермском крае расселены 82 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали более 5,5 тысяч человек. "Такой объем расселения составляет 148,8% от целевого показателя на 2019-2020 годы", - отмечают в пресс-службе губернатора.По данным регионального Минстроя, по итогам прошлого года Пермский край занял второе место в РФ по объему финансирования программы ликвидации аварийного фонда из федерального и регионального бюджетов и первое место в Приволжском федеральном округе.

https://ria.ru/20201204/perm-1587635097.html

пермский край

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дмитрий махонин, пермский край