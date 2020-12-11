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Пермский край получил 2,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Пермский край получил 2,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ выделил Пермскому краю опережающее финансирование в размере 2,4 миллиардов рублей на расселение аварийного жилого фонда,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:07
2020-12-11T17:07
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ выделил Пермскому краю опережающее финансирование в размере 2,4 миллиардов рублей на расселение аварийного жилого фонда, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."Пермский край продолжит расселять аварийное жилье по нацпроекту "Жилье и городская среда" ускоренными темпами. Региону выделено опережающее финансирование в размере 2,4 миллиардов рублей на этапы 2020-2021 годов. Ранее соответствующий запрос был направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ по поручению губернатора Дмитрия Махонина", - говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора Пермского края уточняют, что расселение аварийных домов в регионе организовано комплексно – параллельно с нацпроектом реализуется региональная программа расселения. Благодаря опережающему финансированию общий объем средств по этапам 2020-2021 годов нацпроекта и исполнению регионального проекта в 2020 и 2021 годах составляет почти 9 миллиардов рублей.Как добавляют в ведомстве, за два года только в рамках нацпроекта в Пермском крае расселены 82 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали более 5,5 тысяч человек. "Такой объем расселения составляет 148,8% от целевого показателя на 2019-2020 годы", - отмечают в пресс-службе губернатора.По данным регионального Минстроя, по итогам прошлого года Пермский край занял второе место в РФ по объему финансирования программы ликвидации аварийного фонда из федерального и регионального бюджетов и первое место в Приволжском федеральном округе.
https://ria.ru/20201204/perm-1587635097.html
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дмитрий махонин, пермский край

Пермский край получил 2,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья

17:07 11.12.2020
 
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ выделил Пермскому краю опережающее финансирование в размере 2,4 миллиардов рублей на расселение аварийного жилого фонда, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Пермский край продолжит расселять аварийное жилье по нацпроекту "Жилье и городская среда" ускоренными темпами. Региону выделено опережающее финансирование в размере 2,4 миллиардов рублей на этапы 2020-2021 годов. Ранее соответствующий запрос был направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ по поручению губернатора Дмитрия Махонина", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе губернатора Пермского края уточняют, что расселение аварийных домов в регионе организовано комплексно – параллельно с нацпроектом реализуется региональная программа расселения. Благодаря опережающему финансированию общий объем средств по этапам 2020-2021 годов нацпроекта и исполнению регионального проекта в 2020 и 2021 годах составляет почти 9 миллиардов рублей.
"Они позволят расселить до 2022 года больше 12 тысяч жителей края, причем 3,5 тысячи из них – раньше планируемого", - цитирует пресс-служба Махонина.
Как добавляют в ведомстве, за два года только в рамках нацпроекта в Пермском крае расселены 82 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали более 5,5 тысяч человек. "Такой объем расселения составляет 148,8% от целевого показателя на 2019-2020 годы", - отмечают в пресс-службе губернатора.
По данным регионального Минстроя, по итогам прошлого года Пермский край занял второе место в РФ по объему финансирования программы ликвидации аварийного фонда из федерального и регионального бюджетов и первое место в Приволжском федеральном округе.
 
Дмитрий МахонинПермский край
 
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