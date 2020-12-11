https://ria.ru/20201211/zakonoproekt-1588827095.html

В Поморье ждут принятия законопроекта по модернизации ТЭЦ

В Поморье ждут принятия законопроекта по модернизации ТЭЦ

Архангельская область рассчитывает на скорейшее принятие и вступление в силу законопроекта, который позволит создать механизмы для модернизации генерирующих... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:05

2020-12-11T18:05

2020-12-11T18:05

архангельская область

николай шульгинов

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек – РИА Новости. Архангельская область рассчитывает на скорейшее принятие и вступление в силу законопроекта, который позволит создать механизмы для модернизации генерирующих мощностей тепловых электростанций, сообщает пресс-служба правительства Поморья со ссылкой на губернатора Александра Цыбульского.В пятницу в Москве состоялась встреча Цыбульского и министра энергетики РФ Николая Шульгинова. По словам министра, ведомство разработало законопроект, направленный на создание финансового механизма модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка, к которым относятся территории Архангельской и Калининградской областей, Республики Коми и регионов Дальнего Востока.Глава Поморья, в свою очередь, отметил важность принятия законопроекта для региона. По его словам, документ существенно повлияет на решение проблем износа оборудования на трех стратегически важных объектах – Архангельской ТЭЦ, северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.Он добавил, что регион входит в зону, где применение механизмов рыночных отношений и конкуренции между электростанциями ограничено, поэтому Архангельская область "очень рассчитывает на скорейшее окончательное принятие законопроекта и его вступление в силу".Он отметил, что после доработки заявка Поморья будет вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики "И мы сможем получить поддержку стратегически важной для региона отрасли", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20201209/vykhodnoy-1588460942.html

архангельская область

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николай шульгинов, александр цыбульский, архангельская область