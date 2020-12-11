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В Поморье ждут принятия законопроекта по модернизации ТЭЦ
В Поморье ждут принятия законопроекта по модернизации ТЭЦ
Архангельская область рассчитывает на скорейшее принятие и вступление в силу законопроекта, который позволит создать механизмы для модернизации генерирующих... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:05
2020-12-11T18:05
2020-12-11T18:05
архангельская область
николай шульгинов
александр цыбульский
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек – РИА Новости. Архангельская область рассчитывает на скорейшее принятие и вступление в силу законопроекта, который позволит создать механизмы для модернизации генерирующих мощностей тепловых электростанций, сообщает пресс-служба правительства Поморья со ссылкой на губернатора Александра Цыбульского.В пятницу в Москве состоялась встреча Цыбульского и министра энергетики РФ Николая Шульгинова. По словам министра, ведомство разработало законопроект, направленный на создание финансового механизма модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка, к которым относятся территории Архангельской и Калининградской областей, Республики Коми и регионов Дальнего Востока.Глава Поморья, в свою очередь, отметил важность принятия законопроекта для региона. По его словам, документ существенно повлияет на решение проблем износа оборудования на трех стратегически важных объектах – Архангельской ТЭЦ, северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.Он добавил, что регион входит в зону, где применение механизмов рыночных отношений и конкуренции между электростанциями ограничено, поэтому Архангельская область "очень рассчитывает на скорейшее окончательное принятие законопроекта и его вступление в силу".Он отметил, что после доработки заявка Поморья будет вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики "И мы сможем получить поддержку стратегически важной для региона отрасли", - заключил губернатор.
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николай шульгинов, александр цыбульский, архангельская область
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек – РИА Новости. Архангельская область
рассчитывает на скорейшее принятие и вступление в силу законопроекта, который позволит создать механизмы для модернизации генерирующих мощностей тепловых электростанций, сообщает пресс-служба правительства Поморья со ссылкой на губернатора Александра Цыбульского
.
В пятницу в Москве
состоялась встреча Цыбульского и министра энергетики РФ Николая Шульгинова
. По словам министра, ведомство разработало законопроект, направленный на создание финансового механизма модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка, к которым относятся территории Архангельской и Калининградской областей
, Республики Коми и регионов Дальнего Востока
.
"Законопроект уже принят Государственной Думой в первом чтении. Реализация заложенных в нем норм позволит решить проблему износа оборудования и обновить тепловую генерацию в тех регионах, где отсутствуют альтернативные механизмы привлечения инвестиций", - цитирует слова министра пресс-служба Минэнерго.
Глава Поморья, в свою очередь, отметил важность принятия законопроекта для региона. По его словам, документ существенно повлияет на решение проблем износа оборудования на трех стратегически важных объектах – Архангельской ТЭЦ, северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
"Они являются для области системообразующими, обеспечивая энергией основные населенные пункты, а также крупные предприятия оборонной промышленности: Севмаш, "Звездочку", "Северный рейд", "Арктику". При этом оборудование, введенное в 1940–1970-х годах, серьезно изношено: котельные агрегаты – на 60%, турбоагрегаты – на 55%", – написал Цыбульский в своем телеграм-канале.
Он добавил, что регион входит в зону, где применение механизмов рыночных отношений и конкуренции между электростанциями ограничено, поэтому Архангельская область "очень рассчитывает на скорейшее окончательное принятие законопроекта и его вступление в силу".
"Программа модернизации этих объектов разработана. Общий объем инвестиций в модернизацию планируется в размере более 22,5 миллиардов рублей. Возврат инвестиционных вложений в области возможен только за счет тарифов на электрическую и тепловую энергию, которые в случае неценовой зоны регулируются государством. Все необходимые документы для участия региона в программе ДПМ-2, в рамках которой планируется модернизировать старые мощности, направлены в Минэнерго. В ближайшее время доработаем их в соответствии с поручением, которое дал на встрече министр энергетики", - сказал Цыбульский.
Он отметил, что после доработки заявка Поморья будет вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики "И мы сможем получить поддержку стратегически важной для региона отрасли", - заключил губернатор.