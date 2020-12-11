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С весны 124 тысячи жителей Подмосковья получили выплату по безработице

С весны 124 тысячи жителей Подмосковья получили выплату по безработице

С 1 марта 167 тысяч жителей Московской области были признаны безработными, на данный момент 124 тысячи из них уже получили выплаты. Об этом рассказала министр... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:39

2020-12-11T16:39

2020-12-11T16:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. С 1 марта 167 тысяч жителей Московской области были признаны безработными, на данный момент 124 тысячи из них уже получили выплаты. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, сообщил телеканал "360".Сейчас уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье – 3,35%. В количественном выражении это 138 811 человек."Эта цифра постоянно варьируется в течение года. Но максимально мы достигали порядка 150 тысяч приблизительно", – отметила глава ведомства.На учете в центрах занятости стоит на 115 769 человек больше, чем в начале года.С апреля граждане обращаются за помощью дистанционно – через сайт "Работа в России". По словам Фаевской, удаленка облегчила работу сотрудникам службы занятости и россиянам, потерявшим работу. Теперь им не нужно лично приходить в центр занятости.С 1 марта местные жители подали 278 тысяч заявлений, в которых просили посодействовать в поиске подходящей работы. Причем дистанционно подали заявления 225 тысяч человек. Среди тех, кто подал эти документы, безработными были признаны 167 тысяч. И уже 124 тысячи из них получили компенсационную выплату по безработице до 15 тысяч рублей.За время пандемии трудовое место потеряли 138 093 человека, которые сейчас зарегистрированы. Во время действия жестких ограничительных мероприятий размер минимального пособия был увеличен с 1500 до 4500 рублей. Максимальное пособие увеличилось до 12 130 рублей.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)