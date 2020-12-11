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Мишустин призвал губернаторов лично контролировать вакцинацию от COVID-19
Мишустин призвал губернаторов лично контролировать вакцинацию от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:07
2020-12-11T14:18
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс вакцинации от коронавируса.Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию, больше 6 тысяч человек уже привились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин призвал губернаторов лично контролировать вакцинацию от COVID-19

14:07 11.12.2020 (обновлено: 14:18 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс вакцинации от коронавируса.
"Еще раз хочу обратить внимание уважаемых руководителей субъектов Федерации, наших губернаторов, чтобы лично контролировать организацию вакцинации граждан от коронавируса", - сказал он на совещании с производителями вакцины.
Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию, больше 6 тысяч человек уже привились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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