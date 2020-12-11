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Мишустин призвал губернаторов лично контролировать вакцинацию от COVID-19
Мишустин призвал губернаторов лично контролировать вакцинацию от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:07
2020-12-11T14:07
2020-12-11T14:18
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс вакцинации от коронавируса.Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию, больше 6 тысяч человек уже привились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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