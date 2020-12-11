https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588764360.html

Мишустин призвал губернаторов лично контролировать вакцинацию от COVID-19

Мишустин призвал губернаторов лично контролировать вакцинацию от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:07

2020-12-11T14:07

2020-12-11T14:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс вакцинации от коронавируса.Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию, больше 6 тысяч человек уже привились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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