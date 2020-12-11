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В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
Минобороны РФ получило 14,5 тысячи вакцин от коронавируса, в первую очередь прививаются медики, экипажи ВМФ и ВКС, боевые расчеты РВСН, сообщил официальный... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:23
2020-12-11T08:23
2020-12-11T08:23
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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воздушно-космические силы россии
игорь конашенков
ракетные войска стратегического назначения
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минобороны РФ получило 14,5 тысячи вакцин от коронавируса, в первую очередь прививаются медики, экипажи ВМФ и ВКС, боевые расчеты РВСН, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В первую очередь вакцину получают медики, готовящиеся к убытию на боевую службу, экипажи кораблей Военно-морского флота, летный состав ВКС России, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения, командных пунктов всех уровней, а также командиры подразделений Вооруженных сил РФ", - сказал он.Конашенков добавил, что на всех этапах доставки вакцины из Москвы в отдаленные воинские гарнизоны ее транспортировка воздушным, наземным и морским транспортом осуществляется только в медицинских термоконтейнерах, исключающих нарушение температурного режима хранения. По его словам, в промежуточных и узловых точках маршрутов доставки установлены специальные холодильные камеры для временного хранения вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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