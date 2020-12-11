https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588810528.html
В Совфеде не исключили провокаций против вакцины "Спутник V"
В Совфеде не исключили провокаций против вакцины "Спутник V"
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает провокаций, направленных против российской вакцины от коронавируса в мире. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:01
2020-12-11T17:01
2020-12-11T17:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
совет федерации рф
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает провокаций, направленных против российской вакцины от коронавируса в мире.Ранее в Минобороны РФ заявили, что готовится кампания по дискредитации вакцины "Спутник V".Климов привел в пример сообщения СМИ-иноагентов, которые пытаются всю информацию, связанную с вакцинацией, представить в негативном свете.Сенатор также подчеркнул, что есть информация о том, что в американском посольстве заявили украинским властям о нежелательности применения на Украине российской вакцины. "И так по всему миру", - добавил он.Климов полагает, что кампания против российской вакцины будет проводиться западными оппонентами не только с использованием СМИ и дипломатов, "возможны и провокации". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588743533.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, совет федерации рф, андрей климов, в мире