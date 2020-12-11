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https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588810528.html
В Совфеде не исключили провокаций против вакцины "Спутник V"
В Совфеде не исключили провокаций против вакцины "Спутник V"
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает провокаций, направленных против российской вакцины от коронавируса в мире. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:01
2020-12-11T17:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
совет федерации рф
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает провокаций, направленных против российской вакцины от коронавируса в мире.Ранее в Минобороны РФ заявили, что готовится кампания по дискредитации вакцины "Спутник V".Климов привел в пример сообщения СМИ-иноагентов, которые пытаются всю информацию, связанную с вакцинацией, представить в негативном свете.Сенатор также подчеркнул, что есть информация о том, что в американском посольстве заявили украинским властям о нежелательности применения на Украине российской вакцины. "И так по всему миру", - добавил он.Климов полагает, что кампания против российской вакцины будет проводиться западными оппонентами не только с использованием СМИ и дипломатов, "возможны и провокации". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, совет федерации рф, андрей климов, в мире

В Совфеде не исключили провокаций против вакцины "Спутник V"

17:01 11.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает провокаций, направленных против российской вакцины от коронавируса в мире.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что готовится кампания по дискредитации вакцины "Спутник V".

"Там (на Западе) не планируют, там уже дискредитируют по полной программе (нашу вакцину). Как только они узнали, что мы готовим вакцину, все началось", - сказал парламентарий в пятницу в эфире телеканала "Вместе РФ".

Климов привел в пример сообщения СМИ-иноагентов, которые пытаются всю информацию, связанную с вакцинацией, представить в негативном свете.
Сенатор также подчеркнул, что есть информация о том, что в американском посольстве заявили украинским властям о нежелательности применения на Украине российской вакцины. "И так по всему миру", - добавил он.
Климов полагает, что кампания против российской вакцины будет проводиться западными оппонентами не только с использованием СМИ и дипломатов, "возможны и провокации".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСовет Федерации РФАндрей КлимовВ мире
 
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