https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588810528.html

В Совфеде не исключили провокаций против вакцины "Спутник V"

В Совфеде не исключили провокаций против вакцины "Спутник V"

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает провокаций, направленных против российской вакцины от коронавируса в мире. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:01

2020-12-11T17:01

2020-12-11T17:01

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

совет федерации рф

андрей климов

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает провокаций, направленных против российской вакцины от коронавируса в мире.Ранее в Минобороны РФ заявили, что готовится кампания по дискредитации вакцины "Спутник V".Климов привел в пример сообщения СМИ-иноагентов, которые пытаются всю информацию, связанную с вакцинацией, представить в негативном свете.Сенатор также подчеркнул, что есть информация о том, что в американском посольстве заявили украинским властям о нежелательности применения на Украине российской вакцины. "И так по всему миру", - добавил он.Климов полагает, что кампания против российской вакцины будет проводиться западными оппонентами не только с использованием СМИ и дипломатов, "возможны и провокации". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588743533.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, совет федерации рф, андрей климов, в мире