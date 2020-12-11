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Партия вакцины от COVID-19 поступит в Ростов-на-Дону на следующей неделе

Партия вакцины от COVID-19 поступит в Ростов-на-Дону на следующей неделе

Партия из 700 доз вакцины от коронавируса, которой планируется привить медработников, поступит в Ростов-на-Дону на следующей неделе, сообщил на встрече с... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:38

2020-12-11T15:38

2020-12-11T15:38

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коронавирусы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Партия из 700 доз вакцины от коронавируса, которой планируется привить медработников, поступит в Ростов-на-Дону на следующей неделе, сообщил на встрече с журналистами глава администрации города Алексей Логвиненко."На следующей неделе мы должны будем получить предварительно 700 доз вакцины", - сказал он, уточнив, что прививать, в первую очередь, планируется медицинских работников.В сентябре в Ростовскую область поступила экспериментальная партия вакцины от коронавируса. В октябре-ноябре были привиты 42 сотрудника Областного консультативно-диагностического центра. Все они чувствуют себя хорошо.В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ на следующей неделе, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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