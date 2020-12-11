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На Филиппинах дали советы по вакцинации от COVID-19
На Филиппинах дали советы по вакцинации от COVID-19
Минздрав Филиппин после заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости отказа от алкоголя для успешной вакцинации также посоветовал жителям... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:22
2020-12-11T14:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна голикова
филиппины
распространение нового коронавируса
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минздрав Филиппин после заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости отказа от алкоголя для успешной вакцинации также посоветовал жителям страны избегать практик нездорового образа жизни – употребления спиртного, передает филиппинское издание Inquirer.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Впоследствии вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после."Это просто меры предосторожности. Все мы знаем: когда пьешь алкоголь, особенно когда пьешь его очень много, иммунитет ослабевает", - приводит издание слова замглавы минздрава Филиппин Марии Росарио Верхейре.По словам медицинского специалиста, чтобы вакцина работала хорошо, нужно обладать крепкой иммунной системой, тогда в организме будут правильным образом будут развиваться антитела."Думаю, это не что-то плохое, а люди должны прислушаться к этому призыву, чтобы вакцины были в большей степени эффективны. Давайте пока воздержимся от вредных для здоровья практик", - подчеркнула она.Ранее координатор программы вакцинации страны Карлито Галвес заявил, что власти Филиппин могут получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и китайскую Sinovac уже в первом квартале 2021 года на фоне "продвинутых" переговоров о поставках.Всего на Филиппинах выявлено более 445,5 тысячи случаев COVID-19, выздоровели свыше 409 тысяч заболевших и 8,7 тысячи человек с коронавирусом скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, филиппины, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

На Филиппинах дали советы по вакцинации от COVID-19

14:22 11.12.2020 (обновлено: 14:30 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минздрав Филиппин после заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости отказа от алкоголя для успешной вакцинации также посоветовал жителям страны избегать практик нездорового образа жизни – употребления спиртного, передает филиппинское издание Inquirer.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Впоследствии вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.
"Это просто меры предосторожности. Все мы знаем: когда пьешь алкоголь, особенно когда пьешь его очень много, иммунитет ослабевает", - приводит издание слова замглавы минздрава Филиппин Марии Росарио Верхейре.
По словам медицинского специалиста, чтобы вакцина работала хорошо, нужно обладать крепкой иммунной системой, тогда в организме будут правильным образом будут развиваться антитела.
"Думаю, это не что-то плохое, а люди должны прислушаться к этому призыву, чтобы вакцины были в большей степени эффективны. Давайте пока воздержимся от вредных для здоровья практик", - подчеркнула она.
Ранее координатор программы вакцинации страны Карлито Галвес заявил, что власти Филиппин могут получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и китайскую Sinovac уже в первом квартале 2021 года на фоне "продвинутых" переговоров о поставках.
Всего на Филиппинах выявлено более 445,5 тысячи случаев COVID-19, выздоровели свыше 409 тысяч заболевших и 8,7 тысячи человек с коронавирусом скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваФилиппиныАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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