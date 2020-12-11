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https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588729541.html
Австралия отменила заказ на местную вакцину из-за ложных тестов на ВИЧ
Австралия отменила заказ на местную вакцину из-за ложных тестов на ВИЧ
Власти Австралии отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой сдали ложно... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:14
2020-12-11T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
квинсленд
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Австралии отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой сдали ложно положительные тесты на ВИЧ-инфекцию, сообщает местная газета Sidney Morning Herald.Разработка вакцины велась в Университете Квинсленда в сотрудничестве с биотехнологической компанией CSL. В понедельник специалисты проинформировали федеральное правительство о результатах клинических испытаний.По словам премьер-министра Скотта Моррисона, комитет национальной безопасности правительства страны решил отменить сделку из-за опасений, что информация о ВИЧ-инфекции подорвет доверие населения к программе вакцинации.При создании вакцины австралийский ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка ВИЧ. Как сообщил источник, знакомый с проведением клинических испытаний, хотя этот фрагмент не представляет "абсолютно никакого риска для здоровья людей", у некоторых добровольцев в ответ на него начали вырабатываться антитела.Главный санитарный врач страны Брендон Мерфи отметил, что в начале исследований риск ложно положительных тестов на ВИЧ оценивался как чрезвычайно низкий. "Все были очень удивлены неожиданным преобладанием ложно положительных результатов", - сказал он.Премьер отметил, что правительство заранее "распределило риски", заключив несколько сделок по вакцине, в том числе на препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, квинсленд, австралия

Австралия отменила заказ на местную вакцину из-за ложных тестов на ВИЧ

11:14 11.12.2020 (обновлено: 11:18 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Австралии отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой сдали ложно положительные тесты на ВИЧ-инфекцию, сообщает местная газета Sidney Morning Herald.
Разработка вакцины велась в Университете Квинсленда в сотрудничестве с биотехнологической компанией CSL. В понедельник специалисты проинформировали федеральное правительство о результатах клинических испытаний.
По словам премьер-министра Скотта Моррисона, комитет национальной безопасности правительства страны решил отменить сделку из-за опасений, что информация о ВИЧ-инфекции подорвет доверие населения к программе вакцинации.
При создании вакцины австралийский ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка ВИЧ. Как сообщил источник, знакомый с проведением клинических испытаний, хотя этот фрагмент не представляет "абсолютно никакого риска для здоровья людей", у некоторых добровольцев в ответ на него начали вырабатываться антитела.
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Главный санитарный врач страны Брендон Мерфи отметил, что в начале исследований риск ложно положительных тестов на ВИЧ оценивался как чрезвычайно низкий. "Все были очень удивлены неожиданным преобладанием ложно положительных результатов", - сказал он.
Премьер отметил, что правительство заранее "распределило риски", заключив несколько сделок по вакцине, в том числе на препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетКвинслендАвстралия
 
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