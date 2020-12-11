https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588729541.html
Австралия отменила заказ на местную вакцину из-за ложных тестов на ВИЧ
Австралия отменила заказ на местную вакцину из-за ложных тестов на ВИЧ
Власти Австралии отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой сдали ложно... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:14
2020-12-11T11:14
2020-12-11T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
квинсленд
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702896_0:185:2813:1767_1920x0_80_0_0_78d2ae0bc1abaec2a2039ac9cc84010d.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Австралии отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой сдали ложно положительные тесты на ВИЧ-инфекцию, сообщает местная газета Sidney Morning Herald.Разработка вакцины велась в Университете Квинсленда в сотрудничестве с биотехнологической компанией CSL. В понедельник специалисты проинформировали федеральное правительство о результатах клинических испытаний.По словам премьер-министра Скотта Моррисона, комитет национальной безопасности правительства страны решил отменить сделку из-за опасений, что информация о ВИЧ-инфекции подорвет доверие населения к программе вакцинации.При создании вакцины австралийский ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка ВИЧ. Как сообщил источник, знакомый с проведением клинических испытаний, хотя этот фрагмент не представляет "абсолютно никакого риска для здоровья людей", у некоторых добровольцев в ответ на него начали вырабатываться антитела.Главный санитарный врач страны Брендон Мерфи отметил, что в начале исследований риск ложно положительных тестов на ВИЧ оценивался как чрезвычайно низкий. "Все были очень удивлены неожиданным преобладанием ложно положительных результатов", - сказал он.Премьер отметил, что правительство заранее "распределило риски", заключив несколько сделок по вакцине, в том числе на препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588726339.html
квинсленд
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702896_120:0:2759:1979_1920x0_80_0_0_f5214f86d847553f6f56d702731e3b4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, квинсленд, австралия
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Власти Австралии
отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой сдали ложно положительные тесты на ВИЧ-инфекцию, сообщает местная газета Sidney Morning Herald
.
Разработка вакцины велась в Университете Квинсленда
в сотрудничестве с биотехнологической компанией CSL. В понедельник специалисты проинформировали федеральное правительство о результатах клинических испытаний.
По словам премьер-министра Скотта Моррисона, комитет национальной безопасности правительства страны решил отменить сделку из-за опасений, что информация о ВИЧ-инфекции подорвет доверие населения к программе вакцинации.
При создании вакцины австралийский ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка ВИЧ. Как сообщил источник, знакомый с проведением клинических испытаний, хотя этот фрагмент не представляет "абсолютно никакого риска для здоровья людей", у некоторых добровольцев в ответ на него начали вырабатываться антитела.
Главный санитарный врач страны Брендон Мерфи отметил, что в начале исследований риск ложно положительных тестов на ВИЧ оценивался как чрезвычайно низкий. "Все были очень удивлены неожиданным преобладанием ложно положительных результатов", - сказал он.
Премьер отметил, что правительство заранее "распределило риски", заключив несколько сделок по вакцине, в том числе на препарат Оксфордского университета
и компании AstraZeneca
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.