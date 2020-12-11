https://ria.ru/20201211/tinkov-1588720372.html

Тиньков сократил долю в группе "Тинькофф" до 35,1 процента

Тиньков сократил долю в группе "Тинькофф" до 35,1 процента

Траст бизнесмена, основателя группы "Тинькофф" Олега Тинькова продал глобальные депозитарные расписки (GDR) группы "Тинькофф" (TCS Group) на сумму в 326... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:19

2020-12-11T10:19

2020-12-11T10:19

олег тиньков

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Траст бизнесмена, основателя группы "Тинькофф" Олега Тинькова продал глобальные депозитарные расписки (GDR) группы "Тинькофф" (TCS Group) на сумму в 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%, говорится в сообщении группы."TCS Group сообщает, что The Rigi Trust продал 10,655,737 глобальных депозитарных расписок, представляющих интересы в акциях компании класса А, что составляет примерно 5,3% выпущенного акционерного капитала компании", - сказано в сообщении.Отмечается, что стоимость одной ГДР составила 30,5 доллара. "После размещения продающий акционер продолжает владеть примерно 35,1% выпущенного акционерного капитала компании, а доля акций в свободном обращении составляет 58,4%", - добавили в компании.

https://ria.ru/20201206/tinkov-1587914363.html

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олег тиньков, экономика