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https://ria.ru/20201211/tayurskaya-1588592234.html
Вокалистка Little big стала героиней хоррора
Вокалистка Little big стала героиней хоррора
Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме серию снимков с недавно проведенной фотосессии. На них певица появляется в образе героини из РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T00:20
2020-12-11T00:20
little big
знаменитости
звезды
шоубиз
софья таюрская
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме серию снимков с недавно проведенной фотосессии. На них певица появляется в образе героини из фильма ужасов.На кадрах, стилизованных под триллеры и хорроры конца 1990-х, Таюрская прогуливается по заброшенному зданию в строгом костюме и загадочно смотрит в объектив. И хотя снимки получились эффектными, по словам певицы, многочасовая съемка на морозе далась ей нелегко. Участница питерской группы также добавила, что после этих съемок ей захотелось сняться "в каком-нибудь ужастике". Она даже в шутку предложила свою кандидатуру, обратившись к режиссерам: "Снимите меня в кино".В комментариях поклонники Софьи написали, что она выглядит "восхитительно", а также поддержали ее идею о карьере в кино: "Обязательно бы посмотрела фильм с тобой", — подчеркнула _just_friends_p_and_t; "Люблю ужастики. В роли вампирши вы выглядели бы сексуально. Можно сделать "Сумерки" наоборот: он (человек) влюбляется в вампиршу", — предложил insider_xwz.
https://ria.ru/20201128/sofya-tayurskaya-1586619527.html
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РИА Новости
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little big, знаменитости, звезды, софья таюрская

Вокалистка Little big стала героиней хоррора

00:20 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Little Big Софья Таюрская
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме серию снимков с недавно проведенной фотосессии. На них певица появляется в образе героини из фильма ужасов.
На кадрах, стилизованных под триллеры и хорроры конца 1990-х, Таюрская прогуливается по заброшенному зданию в строгом костюме и загадочно смотрит в объектив. И хотя снимки получились эффектными, по словам певицы, многочасовая съемка на морозе далась ей нелегко.
"2,5 часа на морозе с голыми ногами, руками, стоя в ледяных туфлях — это было невыносимо холодно, но результат получился просто супер!" — считает Софья Таюрская.
Участница питерской группы также добавила, что после этих съемок ей захотелось сняться "в каком-нибудь ужастике". Она даже в шутку предложила свою кандидатуру, обратившись к режиссерам: "Снимите меня в кино".
В комментариях поклонники Софьи написали, что она выглядит "восхитительно", а также поддержали ее идею о карьере в кино: "Обязательно бы посмотрела фильм с тобой", — подчеркнула _just_friends_p_and_t; "Люблю ужастики. В роли вампирши вы выглядели бы сексуально. Можно сделать "Сумерки" наоборот: он (человек) влюбляется в вампиршу", — предложил insider_xwz.
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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ШоубизLittle BigЗнаменитостизвездыСофья Таюрская
 
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