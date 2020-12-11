https://ria.ru/20201211/tayurskaya-1588592234.html

Вокалистка Little big стала героиней хоррора

Вокалистка Little big стала героиней хоррора

Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме серию снимков с недавно проведенной фотосессии. На них певица появляется в образе героини из РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T00:20

2020-12-11T00:20

2020-12-11T00:20

little big

знаменитости

звезды

шоубиз

софья таюрская

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме серию снимков с недавно проведенной фотосессии. На них певица появляется в образе героини из фильма ужасов.На кадрах, стилизованных под триллеры и хорроры конца 1990-х, Таюрская прогуливается по заброшенному зданию в строгом костюме и загадочно смотрит в объектив. И хотя снимки получились эффектными, по словам певицы, многочасовая съемка на морозе далась ей нелегко. Участница питерской группы также добавила, что после этих съемок ей захотелось сняться "в каком-нибудь ужастике". Она даже в шутку предложила свою кандидатуру, обратившись к режиссерам: "Снимите меня в кино".В комментариях поклонники Софьи написали, что она выглядит "восхитительно", а также поддержали ее идею о карьере в кино: "Обязательно бы посмотрела фильм с тобой", — подчеркнула _just_friends_p_and_t; "Люблю ужастики. В роли вампирши вы выглядели бы сексуально. Можно сделать "Сумерки" наоборот: он (человек) влюбляется в вампиршу", — предложил insider_xwz.

https://ria.ru/20201128/sofya-tayurskaya-1586619527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

little big, знаменитости, звезды, софья таюрская