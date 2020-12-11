https://ria.ru/20201211/tayurskaya-1588592234.html
Вокалистка Little big стала героиней хоррора
Вокалистка Little big стала героиней хоррора
Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме серию снимков с недавно проведенной фотосессии. На них певица появляется в образе героини из РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T00:20
2020-12-11T00:20
2020-12-11T00:20
little big
знаменитости
звезды
шоубиз
софья таюрская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724265_0:161:3229:1977_1920x0_80_0_0_4ac85e49b0b1b66d53b35c40eb115aad.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме серию снимков с недавно проведенной фотосессии. На них певица появляется в образе героини из фильма ужасов.На кадрах, стилизованных под триллеры и хорроры конца 1990-х, Таюрская прогуливается по заброшенному зданию в строгом костюме и загадочно смотрит в объектив. И хотя снимки получились эффектными, по словам певицы, многочасовая съемка на морозе далась ей нелегко. Участница питерской группы также добавила, что после этих съемок ей захотелось сняться "в каком-нибудь ужастике". Она даже в шутку предложила свою кандидатуру, обратившись к режиссерам: "Снимите меня в кино".В комментариях поклонники Софьи написали, что она выглядит "восхитительно", а также поддержали ее идею о карьере в кино: "Обязательно бы посмотрела фильм с тобой", — подчеркнула _just_friends_p_and_t; "Люблю ужастики. В роли вампирши вы выглядели бы сексуально. Можно сделать "Сумерки" наоборот: он (человек) влюбляется в вампиршу", — предложил insider_xwz.
https://ria.ru/20201128/sofya-tayurskaya-1586619527.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724265_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3fa054d43cd9cf55147bad9840d3eab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
little big, знаменитости, звезды, софья таюрская
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме серию снимков с недавно проведенной фотосессии. На них певица появляется в образе героини из фильма ужасов.
На кадрах, стилизованных под триллеры и хорроры конца 1990-х, Таюрская прогуливается по заброшенному зданию в строгом костюме и загадочно смотрит в объектив. И хотя снимки получились эффектными, по словам певицы, многочасовая съемка на морозе далась ей нелегко.
"2,5 часа на морозе с голыми ногами, руками, стоя в ледяных туфлях — это было невыносимо холодно, но результат получился просто супер!" — считает Софья Таюрская.
Участница питерской группы также добавила, что после этих съемок ей захотелось сняться "в каком-нибудь ужастике". Она даже в шутку предложила свою кандидатуру, обратившись к режиссерам: "Снимите меня в кино".
В комментариях поклонники Софьи написали, что она выглядит "восхитительно", а также поддержали ее идею о карьере в кино: "Обязательно бы посмотрела фильм с тобой", — подчеркнула _just_friends_p_and_t; "Люблю ужастики. В роли вампирши вы выглядели бы сексуально. Можно сделать "Сумерки" наоборот: он (человек) влюбляется в вампиршу", — предложил insider_xwz.