Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки "Северного потока — 2"
16:55 11.12.2020 (обновлено: 18:31 11.12.2020)
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
"Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.
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В конце прошлой недели судно покинуло порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение и прибыла в Росток.
Строительство магистрального газопровода
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Nord Stream 2 AG ранее сообщил о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна". По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
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