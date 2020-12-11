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Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки "Северного потока — 2"
Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:55
2020-12-11T18:31
в мире
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
экономика
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG."Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.В конце прошлой недели судно покинуло порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение и прибыла в Росток.Строительство магистрального газопровода"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Nord Stream 2 AG ранее сообщил о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна". По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
https://ria.ru/20201207/gazoprovod-1588022948.html
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в мире, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, экономика

Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки "Северного потока — 2"

16:55 11.12.2020 (обновлено: 18:31 11.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
"Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.
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7 декабря, 14:25
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В конце прошлой недели судно покинуло порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение и прибыла в Росток.

Строительство магистрального газопровода

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Nord Stream 2 AG ранее сообщил о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна". По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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