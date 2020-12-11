https://ria.ru/20201211/stroitelstvo-1588808091.html

Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки "Северного потока — 2"

Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:55

2020-12-11T16:55

2020-12-11T18:31

в мире

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588539982_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_1d60a1622e61edaaeada74239b40ead4.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG."Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.В конце прошлой недели судно покинуло порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение и прибыла в Росток.Строительство магистрального газопровода"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Nord Stream 2 AG ранее сообщил о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна". По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

https://ria.ru/20201207/gazoprovod-1588022948.html

https://ria.ru/20201204/gaz-1587694536.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, экономика