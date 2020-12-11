https://ria.ru/20201211/sledstvie-1588834434.html

Путин предложил рассмотреть отдельные аспекты по делу "Нового величия"

Путин предложил рассмотреть отдельные аспекты по делу "Нового величия"

Президент России Владимир Путин пообещал поручить генпрокурору расследовать факты незаконного воздействия на людей, находящихся под следствием, а также... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:42

2020-12-11T18:42

2020-12-11T18:42

новое величие

мария дубовик

николай сванидзе

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить генпрокурору расследовать факты незаконного воздействия на людей, находящихся под следствием, а также посмотреть другие отдельные аспекты по делу "Нового величия".В ходе встречи Путина с членами СПЧ правозащитник Николай Сванидзе обратил внимание главы государства на дело "Нового величия". По его словам, один из его фигурантов Руслан Костыленков пострадал, что было зафиксировано при поступлении в СИЗО."Пытки уже, к сожалению, не исключение, а норма, система. Я предлагаю поручить прокуратуре в процессе апелляции по этому делу, будет апелляция, тщательно проверить информацию о пытках. Суд этой информацией пренебрег", - сказал Сванидзе."Теперь по поводу поручения прокуратуре расследовать факты незаконного воздействия на людей, которые находились под следствием. Обязательно сделаю, обещаю Вам, обязательно. И генеральному прокурору такое поручение будет, мы обязательно посмотрим", - пообещал президент.Однако глава государства отметил, что по этому делу уже пройдены все судебные инстанции. "Что касается "Нового величия", мы с Вами много раз говорили, но насколько я понимаю, все судебные инстанции пройдены, суд признал их виновными. И если речь идет о каких-то таких серьезных нарушениях, связанных с возможным применением насилия с их стороны, – это серьезные вещи", - сказал он.После этого президенту рассказали о другой фигурантке дела - Марии Дубовик, которая получила условный срок, но на тот момент уже, по словам правозащитников, не состояла в этом объединении."Вы знаете, это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее. Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз. Вы знаете, нет никакого желания, абсолютно, поверьте мне, никакого желания хватать и не пущать, как я уже говорил. Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода. Вот о чем речь. Вот мы от чего должны защитить наших людей", - заверил президент.

https://ria.ru/20201120/tyurma-1585587332.html

https://ria.ru/20200806/1575344579.html

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новое величие, мария дубовик, николай сванидзе, владимир путин, происшествия