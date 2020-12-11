https://ria.ru/20201211/rosneft-1588706990.html
Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что проверит, как Роснефть исполняет обещания по трудоустройству... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:12
2020-12-11T08:12
2020-12-11T08:17
западная сибирь
сахалин
роснефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
юрий трутнев
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что проверит, как Роснефть исполняет обещания по трудоустройству работников закрывающихся участков добычи на Сахалине."Что касается ситуации Роснефти – знаем, считаю, что она неудовлетворительная. Мы с Минэнерго общались на эту тему. Снизились объёмы добычи. Нефть стала менее востребована, есть соглашение ОПЕК, все равно где-то сокращать добычу нужно. Сокращать ее можно по всем месторождениям пропорционально, но с точки зрения экономики – плохая история, потому что затраты у тебя останутся те же самые, а объем добычи уменьшится", - сказал Трутнев журналистам.По его словам, экономически намного эффективнее закрыть добычу на отдельных участках, тогда затраты снизятся."Разговаривали с руководством Роснефти, они обещали, что людей пострадавших не будет, будут трудоустроены, будут получать заработную плату. Как это исполняется – я проверю, но история тяжелая, прекрасно понимаю", - добавил вице-премьер.На прошлой неделе в Роснефти сообщили РИА Новости о планах заместить более качественными примерно 10% добычных активов, продав на рыночных условиях ряд зрелых месторождений, расположенных на юге России, Сахалине, в Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири. Как заявлял представитель компании, активы планируется продать российским компаниям, готовым вкладываться в повышение эффективности и нефтеотдачи и взять на себя все социальные обязательства.
https://ria.ru/20201203/gaz-1587556817.html
https://ria.ru/20201211/tseny-1588706770.html
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западная сибирь, сахалин, роснефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, юрий трутнев, экономика