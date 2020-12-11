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Названа предварительная причина пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье
Названа предварительная причина пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье
Причиной крупного пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, стало... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:15
2020-12-11T10:15
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Причиной крупного пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с бытовым оборудованием."Предварительная версия - человеческий фактор, неосторожное обращение с бытовой техникой", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, не уточняя детали.По данным экстренных служб, лаборатория на момент пожара не работала, но там были более 300 подопытных мышей - они погибли. Официально эта информация не подтверждалась: в ФМБА агентству заявляли, что "животных [на месте] не было".Огонь вспыхнул накануне вечером, на пике охватив несколько сотен квадратных метров. В какой-то момент рухнула крыша, но вскоре пожар был потушен. По данным ФМБА, никто не пострадал, опасных биоматериалов на объекте не было.
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московская область (подмосковье), происшествия

Названа предварительная причина пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье

10:15 11.12.2020
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в здании научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в Красногорске
Пожар в здании научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в Красногорске - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Причиной крупного пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с бытовым оборудованием.
"Предварительная версия - человеческий фактор, неосторожное обращение с бытовой техникой", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, не уточняя детали.
По данным экстренных служб, лаборатория на момент пожара не работала, но там были более 300 подопытных мышей - они погибли. Официально эта информация не подтверждалась: в ФМБА агентству заявляли, что "животных [на месте] не было".
Огонь вспыхнул накануне вечером, на пике охватив несколько сотен квадратных метров. В какой-то момент рухнула крыша, но вскоре пожар был потушен. По данным ФМБА, никто не пострадал, опасных биоматериалов на объекте не было.
Пожар в здании научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в Красногорске - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 22:05
В ФМБА прокомментировали пожар в лаборатории в Красногорске
 
Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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