https://ria.ru/20201211/pozhar-1588719743.html
Названа предварительная причина пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье
Названа предварительная причина пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье
Причиной крупного пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, стало... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:15
2020-12-11T10:15
2020-12-11T10:15
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588710794_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_5fc628c3c8fef673e552b3128ff22c33.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Причиной крупного пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с бытовым оборудованием."Предварительная версия - человеческий фактор, неосторожное обращение с бытовой техникой", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, не уточняя детали.По данным экстренных служб, лаборатория на момент пожара не работала, но там были более 300 подопытных мышей - они погибли. Официально эта информация не подтверждалась: в ФМБА агентству заявляли, что "животных [на месте] не было".Огонь вспыхнул накануне вечером, на пике охватив несколько сотен квадратных метров. В какой-то момент рухнула крыша, но вскоре пожар был потушен. По данным ФМБА, никто не пострадал, опасных биоматериалов на объекте не было.
https://ria.ru/20201210/pozhar-1588686769.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588710794_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9bf6043b7519dfbddd0970a398077723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Причиной крупного пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске
, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с бытовым оборудованием.
"Предварительная версия - человеческий фактор, неосторожное обращение с бытовой техникой", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, не уточняя детали.
По данным экстренных служб, лаборатория на момент пожара не работала, но там были более 300 подопытных мышей - они погибли. Официально эта информация не подтверждалась: в ФМБА агентству заявляли, что "животных [на месте] не было".
Огонь вспыхнул накануне вечером, на пике охватив несколько сотен квадратных метров. В какой-то момент рухнула крыша, но вскоре пожар был потушен. По данным ФМБА, никто не пострадал, опасных биоматериалов на объекте не было.