https://ria.ru/20201211/pozhar-1588719743.html

Названа предварительная причина пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье

Названа предварительная причина пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье

Причиной крупного пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, стало... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:15

2020-12-11T10:15

2020-12-11T10:15

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Причиной крупного пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с бытовым оборудованием."Предварительная версия - человеческий фактор, неосторожное обращение с бытовой техникой", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, не уточняя детали.По данным экстренных служб, лаборатория на момент пожара не работала, но там были более 300 подопытных мышей - они погибли. Официально эта информация не подтверждалась: в ФМБА агентству заявляли, что "животных [на месте] не было".Огонь вспыхнул накануне вечером, на пике охватив несколько сотен квадратных метров. В какой-то момент рухнула крыша, но вскоре пожар был потушен. По данным ФМБА, никто не пострадал, опасных биоматериалов на объекте не было.

https://ria.ru/20201210/pozhar-1588686769.html

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московская область (подмосковье), происшествия