https://ria.ru/20201211/nalog-1588696356.html

Эксперт рассказал, за что самозанятых могут обвинить в уходе от налогов

Эксперт рассказал, за что самозанятых могут обвинить в уходе от налогов

Несмотря на то, что условия налогообложения самозанятых сейчас максимально выгодные, честно платить налоги нравится не всем. ФНС намерена вплотную заняться... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T01:10

2020-12-11T01:10

2020-12-11T01:10

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Несмотря на то, что условия налогообложения самозанятых сейчас максимально выгодные, честно платить налоги нравится не всем. ФНС намерена вплотную заняться теми, кто пытается обмануть государство, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова.На первый раз самозанятый за неуплату налога может отделаться щадящими санкциями – за просрочку начислят штраф в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день. Он будет расти до тех пор, пока вы не погасите долг. За сокрытие каких-то операций, например, нарушение условий выставления чека, могут оштрафовать на 20-100% от его суммы. Ускова напомнила, что во время "пилотного" 2019 года ФНС занималось массовой проверкой самозанятых. В 2020 году многие плательщики налога на профессиональный доход (НПД) также получили отсрочки по проверкам. А вот в 2021 году правительство намерено взять ситуацию под пристальный контроль. "С большой вероятностью проверять начнут сначала предпринимателей, которые используют новый спецрежим для ухода от налогов — например, заменяют штатных работников самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате страховых взносов и налогов", - говорит эксперт. На помощь придут банки, которые развивают собственные продукты для самозанятых. Службы их мониторинга следят за неподтвержденными поступлениями, а затем они оказываются в поле зрения ФНС. Подозрительные переводы могут заблокировать, а затем это может коснуться и счета. Поэтому не следует уклоняться от уплаты налогов, ведь по российскому законодательству это административное или уголовное правонарушение, заключила она.

https://ria.ru/20201210/samozanyatye-1588526137.html

https://ria.ru/20201204/samozanyatye-1587329190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика