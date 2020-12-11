Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/nalog-1588696356.html
Эксперт рассказал, за что самозанятых могут обвинить в уходе от налогов
Эксперт рассказал, за что самозанятых могут обвинить в уходе от налогов
Несмотря на то, что условия налогообложения самозанятых сейчас максимально выгодные, честно платить налоги нравится не всем. ФНС намерена вплотную заняться... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T01:10
2020-12-11T01:10
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c453469260c7995ba227f02b4e5f8d3e.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Несмотря на то, что условия налогообложения самозанятых сейчас максимально выгодные, честно платить налоги нравится не всем. ФНС намерена вплотную заняться теми, кто пытается обмануть государство, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова.На первый раз самозанятый за неуплату налога может отделаться щадящими санкциями – за просрочку начислят штраф в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день. Он будет расти до тех пор, пока вы не погасите долг. За сокрытие каких-то операций, например, нарушение условий выставления чека, могут оштрафовать на 20-100% от его суммы. Ускова напомнила, что во время "пилотного" 2019 года ФНС занималось массовой проверкой самозанятых. В 2020 году многие плательщики налога на профессиональный доход (НПД) также получили отсрочки по проверкам. А вот в 2021 году правительство намерено взять ситуацию под пристальный контроль. "С большой вероятностью проверять начнут сначала предпринимателей, которые используют новый спецрежим для ухода от налогов — например, заменяют штатных работников самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате страховых взносов и налогов", - говорит эксперт. На помощь придут банки, которые развивают собственные продукты для самозанятых. Службы их мониторинга следят за неподтвержденными поступлениями, а затем они оказываются в поле зрения ФНС. Подозрительные переводы могут заблокировать, а затем это может коснуться и счета. Поэтому не следует уклоняться от уплаты налогов, ведь по российскому законодательству это административное или уголовное правонарушение, заключила она.
https://ria.ru/20201210/samozanyatye-1588526137.html
https://ria.ru/20201204/samozanyatye-1587329190.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7729a1be3fdc6bb8b9c08bb6fbedd05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Эксперт рассказал, за что самозанятых могут обвинить в уходе от налогов

01:10 11.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Несмотря на то, что условия налогообложения самозанятых сейчас максимально выгодные, честно платить налоги нравится не всем. ФНС намерена вплотную заняться теми, кто пытается обмануть государство, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова.
"Некоторые самозанятые не вносят налоговые платежи, занижают суммы в чеках, не декларируют доходы от профессиональной деятельности вовсе или продолжают работать "в черную", не регистрируя новый налоговый статус", - поясняет эксперт.
На первый раз самозанятый за неуплату налога может отделаться щадящими санкциями – за просрочку начислят штраф в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день. Он будет расти до тех пор, пока вы не погасите долг. За сокрытие каких-то операций, например, нарушение условий выставления чека, могут оштрафовать на 20-100% от его суммы.
Ускова напомнила, что во время "пилотного" 2019 года ФНС занималось массовой проверкой самозанятых. В 2020 году многие плательщики налога на профессиональный доход (НПД) также получили отсрочки по проверкам. А вот в 2021 году правительство намерено взять ситуацию под пристальный контроль.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 02:15
В Счетной палате насторожены из-за особого налогового режима самозанятых
"С большой вероятностью проверять начнут сначала предпринимателей, которые используют новый спецрежим для ухода от налогов — например, заменяют штатных работников самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате страховых взносов и налогов", - говорит эксперт.
На помощь придут банки, которые развивают собственные продукты для самозанятых. Службы их мониторинга следят за неподтвержденными поступлениями, а затем они оказываются в поле зрения ФНС. Подозрительные переводы могут заблокировать, а затем это может коснуться и счета. Поэтому не следует уклоняться от уплаты налогов, ведь по российскому законодательству это административное или уголовное правонарушение, заключила она.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 08:00Хорошие новости
Без разъездов и очередей: самозанятые москвичи развивают бизнес онлайн
 
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Лента новостейМолния