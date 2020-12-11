https://ria.ru/20201211/mordoviya-1588804507.html

Врио главы Мордовии вручил госнаграды жителям республики

Врио главы Мордовии вручил госнаграды жителям республики

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов вручил госнаграды жителям республики в преддверии Дня Конституции России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:42

2020-12-11T16:42

2020-12-11T16:42

республика мордовия

артем здунов

здоровье - общество

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов вручил госнаграды жителям республики в преддверии Дня Конституции России, сообщает пресс-служба главы региона.Государственных наград жители республики удостоились за многолетнюю безупречную службу, за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу. Один из награжденных – учитель Гуменской средней школы Александр Шипелкин – в ответ подарил Здунову мордовскую рубаху, высказав пожелание, чтобы мордовская земля стала для нового руководителя республики "поистине родной".Врио главы Мордовии также обратился к молодым людям, которым были вручены паспорта, с просьбой помнить о том, что 2020 год – это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и назвал героями современности врачей и волонтёров.В своём выступлении Здунов подчеркнул, что в день принятия Конституции, 12 декабря 1993 года, было положено начало новой эпохи в судьбе страны. "Народ России сделал свой выбор – выбор в пользу целостности государства, верховенства закона и справедливости, прогресса и свободного развития. С момента принятия новой Конституции в стране произошли кардинальные изменения. Мы почувствовали стабильность и порядок, укрепили доверие к органам власти, обрели уверенность в завтрашнем дне", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Он отметил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ и его результаты доказали, что все инициативы президента России Владимира Путина были поддержаны большинством населения. "Многое в решении стоящих задач будет зависеть от государственных управленцев, глав местного самоуправления, депутатов, правоохранительных и судебных органов, владельцев бизнеса, предпринимательского сообщества в целом", - сказал руководитель республики.Также было отмечено, что особое внимание будет уделено социальной сфере и развитию гражданского общества. "В этой связи я также рассчитываю на поддержку со стороны руководителей учреждений здравоохранения, образования, науки, спорта, политических партий, профсоюзов, общественных организаций, средств массовой информации", - добавил Здунов.

https://ria.ru/20201210/mordoviya-1588677768.html

https://ria.ru/20201207/aktsiya-1588072390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, здоровье - общество, владимир путин