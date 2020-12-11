Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20201211/lekarstva-1588716036.html
Ярославские власти начали закупать лекарства от COVID-19 на январь
Ярославские власти начали закупать лекарства от COVID-19 на январь
Правительство Ярославской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T09:41
2020-12-11T10:33
ярославская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных новогодних каникулах не случился их дефицит, сообщил РИА Новости зампредседателя областного правительства Анатолий Гулин."Правительством Ярославской области принято решение о выделении средств из областного бюджета в общем объеме 49,383 миллиона рублей на дополнительную закупку медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции. Сейчас уже проводятся новые закупочные процедуры. В январе пациенты будут обеспечены лекарствами в необходимом объеме", - заявил собеседник.Он подчеркнул: под ежедневным контролем находится наличие жизненно важных лекарственных препаратов в больницах. Для обеспечения лекарствами больных, которые лечатся дома, из резервного фонда правительства РФ область получила 47 миллионов рублей, заключены контракты на поставку лекарств по 8 наименованиям, которые предусмотрены схемами лечения новой коронавирусной инфекции. Также готовится контракт на дополнительную поставку препарата "Умифеновир" на сумму 4,8 миллиона рублей.Выдача препаратов пациентам, лечащимся в амбулаторных условиях, началась с 23 ноября, уже обеспечено 2 776 человек на сумму 4,3 миллиона рублей. Поставки препаратов продолжаются, отметил Анатолий Гулин."Кроме того, в области продолжается усиление лабораторной диагностики. Сейчас лаборатории готовы выполнять не менее 3500 исследований в сутки. В начале следующего года планируется поставка дополнительного оборудования в инфекционную больницу, что также позволит увеличить число проводимых исследований", - рассказал собеседник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html
https://ria.ru/20201117/biznes-1585083596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9274419c90192b57e3e38f17b200f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Ярославские власти начали закупать лекарства от COVID-19 на январь

09:41 11.12.2020 (обновлено: 10:33 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных новогодних каникулах не случился их дефицит, сообщил РИА Новости зампредседателя областного правительства Анатолий Гулин.
"Правительством Ярославской области принято решение о выделении средств из областного бюджета в общем объеме 49,383 миллиона рублей на дополнительную закупку медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции. Сейчас уже проводятся новые закупочные процедуры. В январе пациенты будут обеспечены лекарствами в необходимом объеме", - заявил собеседник.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 08:51Ярославская область
Ярославские власти рассказали о реализации нацпроектов во время пандемии
Он подчеркнул: под ежедневным контролем находится наличие жизненно важных лекарственных препаратов в больницах. Для обеспечения лекарствами больных, которые лечатся дома, из резервного фонда правительства РФ область получила 47 миллионов рублей, заключены контракты на поставку лекарств по 8 наименованиям, которые предусмотрены схемами лечения новой коронавирусной инфекции. Также готовится контракт на дополнительную поставку препарата "Умифеновир" на сумму 4,8 миллиона рублей.
Выдача препаратов пациентам, лечащимся в амбулаторных условиях, началась с 23 ноября, уже обеспечено 2 776 человек на сумму 4,3 миллиона рублей. Поставки препаратов продолжаются, отметил Анатолий Гулин.
Вид на Ярославский речной порт - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 21:09Ярославская область
Ярославский бизнес выходит на международную торговую площадку RS Trade
"Кроме того, в области продолжается усиление лабораторной диагностики. Сейчас лаборатории готовы выполнять не менее 3500 исследований в сутки. В начале следующего года планируется поставка дополнительного оборудования в инфекционную больницу, что также позволит увеличить число проводимых исследований", - рассказал собеседник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Ярославская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния