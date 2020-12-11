https://ria.ru/20201211/lekarstva-1588716036.html

Ярославские власти начали закупать лекарства от COVID-19 на январь

Ярославские власти начали закупать лекарства от COVID-19 на январь

Правительство Ярославской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T09:41

2020-12-11T09:41

2020-12-11T10:33

ярославская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных новогодних каникулах не случился их дефицит, сообщил РИА Новости зампредседателя областного правительства Анатолий Гулин."Правительством Ярославской области принято решение о выделении средств из областного бюджета в общем объеме 49,383 миллиона рублей на дополнительную закупку медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции. Сейчас уже проводятся новые закупочные процедуры. В январе пациенты будут обеспечены лекарствами в необходимом объеме", - заявил собеседник.Он подчеркнул: под ежедневным контролем находится наличие жизненно важных лекарственных препаратов в больницах. Для обеспечения лекарствами больных, которые лечатся дома, из резервного фонда правительства РФ область получила 47 миллионов рублей, заключены контракты на поставку лекарств по 8 наименованиям, которые предусмотрены схемами лечения новой коронавирусной инфекции. Также готовится контракт на дополнительную поставку препарата "Умифеновир" на сумму 4,8 миллиона рублей.Выдача препаратов пациентам, лечащимся в амбулаторных условиях, началась с 23 ноября, уже обеспечено 2 776 человек на сумму 4,3 миллиона рублей. Поставки препаратов продолжаются, отметил Анатолий Гулин."Кроме того, в области продолжается усиление лабораторной диагностики. Сейчас лаборатории готовы выполнять не менее 3500 исследований в сутки. В начале следующего года планируется поставка дополнительного оборудования в инфекционную больницу, что также позволит увеличить число проводимых исследований", - рассказал собеседник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html

https://ria.ru/20201117/biznes-1585083596.html

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