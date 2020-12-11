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Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 224 тысячи
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 224 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки превысило 224 тысячи, скончались еще 2768 человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:09
2020-12-11T18:09
2020-12-11T18:09
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки превысило 224 тысячи, скончались еще 2768 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в США зарегистрированы 224 452 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в США зарегистрировали почти 15,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 292 тысяч пациентов. Излечились более 5,9 миллиона заболевших.Во всем мире, согласно данным университета, коронавирусом заболели почти 69 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона инфицированных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире