https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588827793.html

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 224 тысячи

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 224 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки превысило 224 тысячи, скончались еще 2768 человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:09

2020-12-11T18:09

2020-12-11T18:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки превысило 224 тысячи, скончались еще 2768 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в США зарегистрированы 224 452 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в США зарегистрировали почти 15,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 292 тысяч пациентов. Излечились более 5,9 миллиона заболевших.Во всем мире, согласно данным университета, коронавирусом заболели почти 69 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона инфицированных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире