Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588723147.html
Отношение к евреям в России сильно улучшилось, считает раввин
Отношение к евреям в России сильно улучшилось, считает раввин
Отношение к евреям в России за последнее время сильно улучшилось, но бывают отдельные проявления антисемитизма, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:37
2020-12-11T12:36
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
федерация еврейских общин россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582227587_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73b95a8da58a17dfe9731275abddf19f.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Отношение к евреям в России за последнее время сильно улучшилось, но бывают отдельные проявления антисемитизма, заявил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода."Отношение к евреям в России за последние десятилетия сильно изменилось в лучшую сторону", - сказал Борода.Он отметил, что это не исключает наличия "отдельных антисемитов, антисемитских инцидентов". Также, по его словам, "груз антисемитских фобий очень силен"."Эпидемия коронавируса выпустила наружу людские страхи — это первая эпидемия за сто лет, которую пока что не могут остановить, из-за которой люди месяцами сидели буквально запертыми в своих домах. Естественно, что часть людей в поисках выхода из этих страхов поспешила найти "виновного" в эпидемии. "Виновными" были назначены евреи, которые для каких-то своих целей организовали эту эпидемию. Пока что в основном это затронуло социальные сети в России и других странах", - сказал Борода.Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20201211/khanuka-1588698902.html
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588710061.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582227587_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92378fe94657ee458c6ee996b1d4dc2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии

Отношение к евреям в России сильно улучшилось, считает раввин

10:37 11.12.2020 (обновлено: 12:36 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлександр Борода и кураторы выставки "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве
Александр Борода и кураторы выставки Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Отношение к евреям в России за последнее время сильно улучшилось, но бывают отдельные проявления антисемитизма, заявил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Отношение к евреям в России за последние десятилетия сильно изменилось в лучшую сторону", - сказал Борода.
Он отметил, что это не исключает наличия "отдельных антисемитов, антисемитских инцидентов". Также, по его словам, "груз антисемитских фобий очень силен".
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 10:00Религия и мировоззрение
Раввин Борода: в синагогу – только пешком
"Эпидемия коронавируса выпустила наружу людские страхи — это первая эпидемия за сто лет, которую пока что не могут остановить, из-за которой люди месяцами сидели буквально запертыми в своих домах. Естественно, что часть людей в поисках выхода из этих страхов поспешила найти "виновного" в эпидемии. "Виновными" были назначены евреи, которые для каких-то своих целей организовали эту эпидемию. Пока что в основном это затронуло социальные сети в России и других странах", - сказал Борода.
Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru.
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 08:38Распространение нового коронавируса
Названы самые опасные распространители коронавируса
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородайФедерация еврейских общин России
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния