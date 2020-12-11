https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588723147.html

Отношение к евреям в России сильно улучшилось, считает раввин

Отношение к евреям в России сильно улучшилось, считает раввин

Отношение к евреям в России за последнее время сильно улучшилось, но бывают отдельные проявления антисемитизма, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:37

2020-12-11T10:37

2020-12-11T12:36

религия и мировоззрение

религия

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александр бородай

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Отношение к евреям в России за последнее время сильно улучшилось, но бывают отдельные проявления антисемитизма, заявил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода."Отношение к евреям в России за последние десятилетия сильно изменилось в лучшую сторону", - сказал Борода.Он отметил, что это не исключает наличия "отдельных антисемитов, антисемитских инцидентов". Также, по его словам, "груз антисемитских фобий очень силен"."Эпидемия коронавируса выпустила наружу людские страхи — это первая эпидемия за сто лет, которую пока что не могут остановить, из-за которой люди месяцами сидели буквально запертыми в своих домах. Естественно, что часть людей в поисках выхода из этих страхов поспешила найти "виновного" в эпидемии. "Виновными" были назначены евреи, которые для каких-то своих целей организовали эту эпидемию. Пока что в основном это затронуло социальные сети в России и других странах", - сказал Борода.Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20201211/khanuka-1588698902.html

https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588710061.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии