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https://ria.ru/20201211/kim-ki-duk-1588759338.html
Эксперт оценил вклад умершего Ким Ки Дука в мировой кинематограф
Эксперт оценил вклад умершего Ким Ки Дука в мировой кинематограф
Корейский режиссер Ким Ки Дук был одним из крупнейших режиссеров мирового кино, его фильмы останутся в золотом фонде мирового кинематографа, считает культуролог РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:45
2020-12-11T13:45
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новости культуры
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кирилл разлогов
южная корея
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Корейский режиссер Ким Ки Дук был одним из крупнейших режиссеров мирового кино, его фильмы останутся в золотом фонде мирового кинематографа, считает культуролог и программный директор Международного московского кинофестиваля (ММКФ) Кирилл Разлогов.Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщил портал Delfi Латвия.Собеседник агентства отметил, что первые картины Ким Ки Дука шокировали аудиторию неприкрытым натурализмом, он напомнил, что одна из его первых картин была показана в рамках ММКФ. Затем, по словам Разлогова, режиссер сделал несколько картин философского плана, среди них фильм "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", в котором преобладало "размышление о жизни"."Его картина "Человек, место, время и снова человек" полна жестокости и пессимизма. Такие периоды затворничества у него бывали и раньше. Он, в частности, сделал такую полудокументальную картину "Ариран" про период затворничества на острове Ариран, который заснял сам, практически без ассистента", - рассказал Разлогов.Ким Ки Дук - всемирно известный южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Родился в 1960 году, ему было 59 лет. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля за фильм "Ариран". Он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля в 2019 году.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201002/kimkiduk-1578120528.html
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кино и сериалы, новости культуры, ким ки дук, кирилл разлогов, южная корея, в мире

Эксперт оценил вклад умершего Ким Ки Дука в мировой кинематограф

13:45 11.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮжнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Корейский режиссер Ким Ки Дук был одним из крупнейших режиссеров мирового кино, его фильмы останутся в золотом фонде мирового кинематографа, считает культуролог и программный директор Международного московского кинофестиваля (ММКФ) Кирилл Разлогов.
Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщил портал Delfi Латвия.

"Ким Ки Дук - один из самых крупных режиссеров не только корейского, но и всего мирового кино. Он фигура яркая, своеобразная, очень противоречивая... Как всякая яркая своеобразная фигура, он очень много рисковал в своей карьере, но, безусловно, значительная часть созданных им фильмов войдет в золотой фонд мирового кинематографа и останется не только предметом изучения киноведов, но и живым искусством для новых поколений зрителей", - сказал Разлогов РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что первые картины Ким Ки Дука шокировали аудиторию неприкрытым натурализмом, он напомнил, что одна из его первых картин была показана в рамках ММКФ. Затем, по словам Разлогова, режиссер сделал несколько картин философского плана, среди них фильм "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", в котором преобладало "размышление о жизни".
Режиссер Ким Ки Дук во время торжественного ужина в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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"Его картина "Человек, место, время и снова человек" полна жестокости и пессимизма. Такие периоды затворничества у него бывали и раньше. Он, в частности, сделал такую полудокументальную картину "Ариран" про период затворничества на острове Ариран, который заснял сам, практически без ассистента", - рассказал Разлогов.
Ким Ки Дук - всемирно известный южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Родился в 1960 году, ему было 59 лет. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля за фильм "Ариран". Он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля в 2019 году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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