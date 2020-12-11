https://ria.ru/20201211/kim-ki-duk-1588759338.html

Эксперт оценил вклад умершего Ким Ки Дука в мировой кинематограф

Эксперт оценил вклад умершего Ким Ки Дука в мировой кинематограф

Корейский режиссер Ким Ки Дук был одним из крупнейших режиссеров мирового кино, его фильмы останутся в золотом фонде мирового кинематографа, считает культуролог РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:45

2020-12-11T13:45

2020-12-11T13:45

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Корейский режиссер Ким Ки Дук был одним из крупнейших режиссеров мирового кино, его фильмы останутся в золотом фонде мирового кинематографа, считает культуролог и программный директор Международного московского кинофестиваля (ММКФ) Кирилл Разлогов.Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщил портал Delfi Латвия.Собеседник агентства отметил, что первые картины Ким Ки Дука шокировали аудиторию неприкрытым натурализмом, он напомнил, что одна из его первых картин была показана в рамках ММКФ. Затем, по словам Разлогова, режиссер сделал несколько картин философского плана, среди них фильм "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", в котором преобладало "размышление о жизни"."Его картина "Человек, место, время и снова человек" полна жестокости и пессимизма. Такие периоды затворничества у него бывали и раньше. Он, в частности, сделал такую полудокументальную картину "Ариран" про период затворничества на острове Ариран, который заснял сам, практически без ассистента", - рассказал Разлогов.Ким Ки Дук - всемирно известный южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Родился в 1960 году, ему было 59 лет. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля за фильм "Ариран". Он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля в 2019 году.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201002/kimkiduk-1578120528.html

https://ria.ru/20170917/1504939921.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ким ки дук, кирилл разлогов, южная корея, в мире