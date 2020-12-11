https://ria.ru/20201211/gossovet-1588741652.html

Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря

Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря

Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, подтвердил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.12.2020

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государственный совет рф

геннадий зюганов

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что заседание Госсовета может пройти 23 или 24 декабря."Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, планирует ли президент подписать к этому времени указ о новом составе Госсовета и воспользуется ли нормой, позволяющей включить в состав представителей парламентских партий, Песков отметил, что "это будет зависеть от продвижения законопроекта"."Как он придет на подпись, президент достаточно быстро подпишет", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20201208/gossovet-1588215419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рф, геннадий зюганов, дмитрий песков, владимир путин, политика