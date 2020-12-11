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Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря
Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря
Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, подтвердил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:23
2020-12-11T12:23
государственный совет рф
геннадий зюганов
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что заседание Госсовета может пройти 23 или 24 декабря."Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, планирует ли президент подписать к этому времени указ о новом составе Госсовета и воспользуется ли нормой, позволяющей включить в состав представителей парламентских партий, Песков отметил, что "это будет зависеть от продвижения законопроекта"."Как он придет на подпись, президент достаточно быстро подпишет", - сказал представитель Кремля.
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государственный совет рф, геннадий зюганов, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря

12:23 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что заседание Госсовета может пройти 23 или 24 декабря.
"Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, планирует ли президент подписать к этому времени указ о новом составе Госсовета и воспользуется ли нормой, позволяющей включить в состав представителей парламентских партий, Песков отметил, что "это будет зависеть от продвижения законопроекта".
"Как он придет на подпись, президент достаточно быстро подпишет", - сказал представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в открытии многофункциональных медцентров Минобороны России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Государственный совет РФГеннадий ЗюгановДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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