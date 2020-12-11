https://ria.ru/20201211/feldshery-1588780413.html

Два новых ФАПа открылись в Липецкой области

Два новых ФАПа открылись в Липецкой области

Два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) начали работать в Елецком районе Липецкой области, они построены в рамках регионального проекта... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:19

2020-12-11T15:19

2020-12-11T15:19

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) начали работать в Елецком районе Липецкой области, они построены в рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.ФАПы построены по типовому проекту. Помещение состоит из нескольких зон: приемной фельдшера, процедурного кабинета, комнаты хранения лекарственных препаратов и технических помещений.Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи в распоряжении медиков есть электрокардиограф, дефибриллятор, а также приборы для экспресс-диагностики уровня сахара, гемоглобина и холестерина в крови, цифровой индикатор внутриглазного давления, цифровой скрининговый спиротест для определения жизненной емкости легких, пульсоксиметр.Кроме этого, ФАПы оснащены современной компьютерной техникой и подключены к системе "Квазар", где хранятся все электронные карточки пациентов. Также фельдшеры в любое время могут провести телеконсилиумы с узкими специалистами районной больницы в режиме видеосвязи. Всего в Елецком районе работают четыре отделения общей врачебной практики, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, пять врачебных амбулаторий и шесть домовых хозяйств."Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Общая стоимость проведенных работ в Елецком районе на открытие двух ФАПов составила более 20 миллионов рублей", - уточнил Артамонов.

https://ria.ru/20201209/nagrady-1588468272.html

елецкий район

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игорь артамонов, елецкий район