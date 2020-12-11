https://ria.ru/20201211/belorussiya-1588768129.html
Еврокомиссия одобрила пакет прямой финансовой помощи Белоруссии
Еврокомиссия одобрила пакет прямой финансовой помощи Белоруссии
Европейская комиссия в пятницу одобрила выделение 24 миллионов евро в рамках обещанных ранее 53 миллионов на оказание прямой поддержки гражданскому обществу и... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:21
2020-12-11T14:21
2020-12-11T14:34
еврокомиссия
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА новости. Европейская комиссия в пятницу одобрила выделение 24 миллионов евро в рамках обещанных ранее 53 миллионов на оказание прямой поддержки гражданскому обществу и народу Белоруссии, говорится в распространенном заявлении ЕК."Еврокомиссии приняла сегодня пакет мер по оказанию помощи в размере 24 миллионов евро, которая будет напрямую адресована белорусскому народу, в частности, гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности страны в здравоохранении", - говорится в документе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 августа сообщила, что Евросоюз планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них один миллион планировалось направить на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, два миллиона - на поддержку жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная поддержка на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, к примеру, для госпиталей, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/belorussiya-1588540907.html
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