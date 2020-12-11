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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201211/azerbaydzhan-1588719649.html
В Азербайджане отменили военное положение
В Азербайджане отменили военное положение
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил отмену военного положения в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:15
2020-12-11T11:23
нагорный карабах
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
в мире
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БАКУ, 11 дек — РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил отмену военного положения в стране, передает корреспондент РИА Новости.Указ вступит в силу с 00.00 12 декабря (23.00 мск 11 декабря). Режим военного положения в Азербайджане действовал с 28 сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В конце сентября в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201210/parad-1588566647.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/karabakh-1588491389.html
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире

В Азербайджане отменили военное положение

10:15 11.12.2020 (обновлено: 11:23 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 11 дек — РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил отмену военного положения в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Указ вступит в силу с 00.00 12 декабря (23.00 мск 11 декабря).
Военнослужащие азербайджанской армии перед военным парадом в Баку - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 12:12
В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе
Режим военного положения в Азербайджане действовал с 28 сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
В конце сентября в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Люди с флагами Турции и Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 19:15
"Братская страна". Азербайджан заключил с Турцией контракты по Карабаху
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанВ мире
 
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