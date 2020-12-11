https://ria.ru/20201211/azerbaydzhan-1588719649.html

В Азербайджане отменили военное положение

В Азербайджане отменили военное положение

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил отмену военного положения в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:15

2020-12-11T10:15

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нагорный карабах

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

в мире

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БАКУ, 11 дек — РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил отмену военного положения в стране, передает корреспондент РИА Новости.Указ вступит в силу с 00.00 12 декабря (23.00 мск 11 декабря). Режим военного положения в Азербайджане действовал с 28 сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В конце сентября в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201210/parad-1588566647.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/karabakh-1588491389.html

нагорный карабах

азербайджан

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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире