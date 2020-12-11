В Азербайджане отменили военное положение
10:15 11.12.2020 (обновлено: 11:23 11.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе
БАКУ, 11 дек — РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил отмену военного положения в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Указ вступит в силу с 00.00 12 декабря (23.00 мск 11 декабря).
10 декабря, 12:12В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе
Режим военного положения в Азербайджане действовал с 28 сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
В конце сентября в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.