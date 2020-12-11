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Верховный суд Татарстана оставил "поволжского маньяка" под арестом
Верховный суд Татарстана оставил "поволжского маньяка" под арестом
Верховный суд Татарстана в пятницу оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:46
2020-12-11T10:46
дело "поволжского маньяка"
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова, сообщил РИА Новости представитель суда.Советский районный суд Казани 2 декабря арестовал Тагирова до 27 января 2021 года."Верховный суд Татарстана оставил без изменения постановление Советского районного суда об избрании в отношении Радика Тагирова, задержанного по подозрению в убийстве пожилых женщин, меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.СК РФ сообщил 1 декабря, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.
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дело "поволжского маньяка", следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

Верховный суд Татарстана оставил "поволжского маньяка" под арестом

10:46 11.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова, сообщил РИА Новости представитель суда.
Советский районный суд Казани 2 декабря арестовал Тагирова до 27 января 2021 года.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 20:47
Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"
"Верховный суд Татарстана оставил без изменения постановление Советского районного суда об избрании в отношении Радика Тагирова, задержанного по подозрению в убийстве пожилых женщин, меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
СК РФ сообщил 1 декабря, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 15:35
"Поволжский маньяк" рассказал о первом совершенном убийстве
Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.
На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.
 
Дело "поволжского маньяка"Следственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
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