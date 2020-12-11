https://ria.ru/20201211/arest-1588724312.html

Верховный суд Татарстана оставил "поволжского маньяка" под арестом

Верховный суд Татарстана оставил "поволжского маньяка" под арестом

Верховный суд Татарстана в пятницу оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:46

2020-12-11T10:46

2020-12-11T10:46

дело "поволжского маньяка"

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова, сообщил РИА Новости представитель суда.Советский районный суд Казани 2 декабря арестовал Тагирова до 27 января 2021 года."Верховный суд Татарстана оставил без изменения постановление Советского районного суда об избрании в отношении Радика Тагирова, задержанного по подозрению в убийстве пожилых женщин, меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.СК РФ сообщил 1 декабря, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.

https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело "поволжского маньяка", следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия