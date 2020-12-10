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В Иркутске при землетрясении пострадали объекты образования и культуры
В Иркутске при землетрясении пострадали объекты образования и культуры
Незначительные повреждения при землетрясении получили в Иркутске объекты образования, спорта и культуры, угрозу людям они не представляют, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:57
2020-12-10T13:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабанский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Незначительные повреждения при землетрясении получили в Иркутске объекты образования, спорта и культуры, угрозу людям они не представляют, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Утром 10 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Магнитуда в эпицентре – Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность - 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов."По информации администрации города Иркутска, обнаружены небольшие повреждения зданий объектов образования, спорта и культуры, которые не представляют угрозы жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.Отмечается, что соответствующие службы также обследовали объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики."Социально значимые объекты работают в штатном режиме. Разрушений объектов и дорог не обнаружено", - добавляется в сообщении.По данным МЧС РФ, обследование в пяти районах Прибайкалья проводили специальные комиссии, в состав которых вошли представители администраций муниципальных образований, сотрудники МЧС, а также других экстренных служб. Проверялись жилой сектор и социально значимые объекты, которые могли получить повреждения при землетрясении."По результатам обследования территории областного центра, а также населённых пунктов Иркутского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Ольхонского районов разрушений зданий не выявлено", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588570208.html
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кабанский район
иркутская область
иркутск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия

В Иркутске при землетрясении пострадали объекты образования и культуры

12:57 10.12.2020 (обновлено: 13:51 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРаботник коммунальной службы убирает снег в 130-м квартале Иркутска
Работник коммунальной службы убирает снег в 130-м квартале Иркутска - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Незначительные повреждения при землетрясении получили в Иркутске объекты образования, спорта и культуры, угрозу людям они не представляют, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Утром 10 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Магнитуда в эпицентре – Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность - 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
12:27
В экстренных службах рассказали об эпицентре землетрясения в Бурятии
"По информации администрации города Иркутска, обнаружены небольшие повреждения зданий объектов образования, спорта и культуры, которые не представляют угрозы жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие службы также обследовали объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
"Социально значимые объекты работают в штатном режиме. Разрушений объектов и дорог не обнаружено", - добавляется в сообщении.
По данным МЧС РФ, обследование в пяти районах Прибайкалья проводили специальные комиссии, в состав которых вошли представители администраций муниципальных образований, сотрудники МЧС, а также других экстренных служб. Проверялись жилой сектор и социально значимые объекты, которые могли получить повреждения при землетрясении.
"По результатам обследования территории областного центра, а также населённых пунктов Иркутского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Ольхонского районов разрушений зданий не выявлено", - отмечает ведомство.
Вид на жилую застройку на правом берегу реки Ангара в городе Иркутск - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
08:15
В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабанский районИркутская областьИркутскПроисшествия
 
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