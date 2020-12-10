https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588570208.html
В экстренных службах рассказали об эпицентре землетрясения в Бурятии
В экстренных службах рассказали об эпицентре землетрясения в Бурятии
Эпицентр мощного землетрясения на территории Бурятии и Иркутской области находился на глубине 10 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:27
2020-12-10T12:27
2020-12-10T12:28
землетрясение на байкале
кабанский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эпицентр мощного землетрясения на территории Бурятии и Иркутской области находился на глубине 10 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Утром 10 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Магнитуда в эпицентре – Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность - 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов."Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 16-ти километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино в Кабанском районе Бурятии", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,3.
https://ria.ru/20201210/baykal-1588542887.html
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землетрясение на байкале, кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия