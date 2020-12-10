https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588570208.html

В экстренных службах рассказали об эпицентре землетрясения в Бурятии

В экстренных службах рассказали об эпицентре землетрясения в Бурятии

Эпицентр мощного землетрясения на территории Бурятии и Иркутской области находился на глубине 10 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:27

2020-12-10T12:27

2020-12-10T12:28

землетрясение на байкале

кабанский район

иркутская область

иркутск

происшествия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эпицентр мощного землетрясения на территории Бурятии и Иркутской области находился на глубине 10 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Утром 10 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Магнитуда в эпицентре – Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность - 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов."Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 16-ти километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино в Кабанском районе Бурятии", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,3.

https://ria.ru/20201210/baykal-1588542887.html

кабанский район

иркутская область

иркутск

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землетрясение на байкале, кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия