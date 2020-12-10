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В экстренных службах рассказали об эпицентре землетрясения в Бурятии
В экстренных службах рассказали об эпицентре землетрясения в Бурятии
Эпицентр мощного землетрясения на территории Бурятии и Иркутской области находился на глубине 10 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:27
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землетрясение на байкале
кабанский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эпицентр мощного землетрясения на территории Бурятии и Иркутской области находился на глубине 10 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Утром 10 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Магнитуда в эпицентре – Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность - 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов."Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 16-ти километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино в Кабанском районе Бурятии", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,3.
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землетрясение на байкале, кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия

В экстренных службах рассказали об эпицентре землетрясения в Бурятии

12:27 10.12.2020 (обновлено: 12:28 10.12.2020)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эпицентр мощного землетрясения на территории Бурятии и Иркутской области находился на глубине 10 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Утром 10 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Магнитуда в эпицентре – Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность - 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов.
"Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 16-ти километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино в Кабанском районе Бурятии", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,3.
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Землетрясение на БайкалеКабанский районИркутская областьИркутскПроисшествия
 
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