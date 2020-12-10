https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588533646.html

Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных

Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных

Землетрясение в Бурятии не повлияло на боевую готовность соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в регионе, повреждений нет, сообщает ВВО. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T07:58

2020-12-10T07:58

2020-12-10T07:58

землетрясение на байкале

кабанский район

хабаровск

иркутская область

иркутск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg

ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Землетрясение в Бурятии не повлияло на боевую готовность соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в регионе, повреждений нет, сообщает ВВО.Землетрясение произошло утром в четверг в Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда в эпицентре – Кабанском районе Бурятии - составила 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске интенсивность толчка составляла 5 баллов.По информации округа, дежурные службы мониторят ситуацию и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Бурятии для оперативного реагирования.Как сообщалось ранее, режим повышенной готовности после землетрясения ввели в Иркутске. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527590.html

кабанский район

хабаровск

иркутская область

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на байкале, кабанский район, хабаровск, иркутская область, иркутск