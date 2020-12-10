https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588533646.html
Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
Землетрясение в Бурятии не повлияло на боевую готовность соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в регионе, повреждений нет, сообщает ВВО. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T07:58
2020-12-10T07:58
2020-12-10T07:58
землетрясение на байкале
кабанский район
хабаровск
иркутская область
иркутск
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ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Землетрясение в Бурятии не повлияло на боевую готовность соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в регионе, повреждений нет, сообщает ВВО.Землетрясение произошло утром в четверг в Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда в эпицентре – Кабанском районе Бурятии - составила 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске интенсивность толчка составляла 5 баллов.По информации округа, дежурные службы мониторят ситуацию и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Бурятии для оперативного реагирования.Как сообщалось ранее, режим повышенной готовности после землетрясения ввели в Иркутске. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527590.html
кабанский район
хабаровск
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землетрясение на байкале, кабанский район, хабаровск, иркутская область, иркутск
ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Землетрясение в Бурятии не повлияло на боевую готовность соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в регионе, повреждений нет, сообщает ВВО.
Землетрясение произошло утром в четверг в Бурятии и Иркутской области
. Его магнитуда в эпицентре – Кабанском районе
Бурятии - составила 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске
интенсивность толчка составляла 5 баллов.
"Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали. Соединения и воинские части общевойскового объединения продолжают выполнять плановые мероприятия повседневной деятельности в штатном режиме", - отметили в ВВО.
По информации округа, дежурные службы мониторят ситуацию и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Бурятии для оперативного реагирования.
Как сообщалось ранее, режим повышенной готовности после землетрясения ввели в Иркутске. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.