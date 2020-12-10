https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527708.html

Иркутское МЧС сообщило об отсутствии разрушений после землетрясения

Иркутское МЧС сообщило об отсутствии разрушений после землетрясения

Врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светлана Канина сообщила, что на территории региона после землетрясения, произошедшего утром в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T03:14

2020-12-10T03:14

2020-12-10T07:22

землетрясение на байкале

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабанский район

иркутская область

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светлана Канина сообщила, что на территории региона после землетрясения, произошедшего утром в четверг в Бурятии, разрушений нет.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кабанском районе Бурятии в четверг в 00.45 мск. В Иркутске интенсивность составила 5-6 баллов, в эпицентре – 7,6 балла.В Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527232.html

кабанский район

иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на байкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия