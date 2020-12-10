Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527708.html
Иркутское МЧС сообщило об отсутствии разрушений после землетрясения
Иркутское МЧС сообщило об отсутствии разрушений после землетрясения
Врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светлана Канина сообщила, что на территории региона после землетрясения, произошедшего утром в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T03:14
2020-12-10T07:22
землетрясение на байкале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабанский район
иркутская область
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_be6f39a9ab15badc75f57d7d30855f5b.jpg
ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светлана Канина сообщила, что на территории региона после землетрясения, произошедшего утром в четверг в Бурятии, разрушений нет.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кабанском районе Бурятии в четверг в 00.45 мск. В Иркутске интенсивность составила 5-6 баллов, в эпицентре – 7,6 балла.В Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527232.html
кабанский район
иркутская область
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_828942e9c284d1deb80931ccb78f34d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение на байкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия

Иркутское МЧС сообщило об отсутствии разрушений после землетрясения

03:14 10.12.2020 (обновлено: 07:22 10.12.2020)
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светлана Канина сообщила, что на территории региона после землетрясения, произошедшего утром в четверг в Бурятии, разрушений нет.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кабанском районе Бурятии в четверг в 00.45 мск. В Иркутске интенсивность составила 5-6 баллов, в эпицентре – 7,6 балла.
"Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами районов Иркутской области, граничащих с Бурятией. На территории региона разрушений нет", - сообщила Канина.
В Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности.
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
03:00
В Бурятии обследуют объекты жизнеобеспечения после землетрясения
 
Землетрясение на БайкалеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабанский районИркутская областьИркутскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Верховный суд объяснил, зачем нужно понятие "уголовный проступок"
17:29Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с армянским народом
17:24В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
17:21Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
Лента новостейМолния