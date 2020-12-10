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Иркутское МЧС сообщило об отсутствии разрушений после землетрясения
Иркутское МЧС сообщило об отсутствии разрушений после землетрясения
Врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светлана Канина сообщила, что на территории региона после землетрясения, произошедшего утром в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T03:14
2020-12-10T03:14
2020-12-10T07:22
землетрясение на байкале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабанский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светлана Канина сообщила, что на территории региона после землетрясения, произошедшего утром в четверг в Бурятии, разрушений нет.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кабанском районе Бурятии в четверг в 00.45 мск. В Иркутске интенсивность составила 5-6 баллов, в эпицентре – 7,6 балла.В Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527232.html
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землетрясение на байкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия