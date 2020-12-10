https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527590.html

Появилось видео момента мощного землетрясения в Иркутске

Появилось видео момента мощного землетрясения в Иркутске

В Instagram-аккаунте irknews_038, посвященном новостям Иркутска и Приангарья, появилось видео момента землетрясения в городе. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T03:29

2020-12-10T03:29

2020-12-10T07:21

землетрясение на байкале

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабанский район

иркутская область

иркутск

происшествия

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Пережившие мощное землетрясение в Иркутске успели снять бедствие на видео

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Instagram-аккаунте irknews_038, посвященном новостям Иркутска и Приангарья, появилось видео момента землетрясения в городе.На кадрах видно, как в жилом помещении из-за подземных толчков трясется мебель, слышны громкие звуки стука.Как сообщило ранее ГУ МЧС по Иркутской области, землетрясение магнитудой 5-6 баллов произошло в региональном центре. Эпицентр с интенсивностью 7,6 балла находился в Кабанском районе Бурятии.

https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527232.html

кабанский район

иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на байкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия