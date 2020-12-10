Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/yakubovich-1588603262.html
Презентация книги народного артиста России Леонида Якубовича
Презентация книги народного артиста России Леонида Якубовича
16 декабря в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги народного артиста России, телеведущего Леонида ЯКУБОВИЧА "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни".
2020-12-10T14:54
2020-12-10T14:54
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1588603262.jpg?1607601283
Задать вопросВ мероприятии также примет участие директор издательства "Бомбора" Рамиль ФАСХУТДИНОВ.Автор поделится самыми яркими воспоминания из детства, юношества, взрослой жизни. Вместе с автобиографической частью в издание вошли рассказы, пьесы, современные басни и застольные стихи. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация книги народного артиста России Леонида Якубовича

14:54 10.12.2020
 
Читать ria.ru в
16 декабря в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги народного артиста России, телеведущего Леонида ЯКУБОВИЧА "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни".
Задать вопрос

В мероприятии также примет участие директор издательства "Бомбора" Рамиль ФАСХУТДИНОВ.

Автор поделится самыми яркими воспоминания из детства, юношества, взрослой жизни. Вместе с автобиографической частью в издание вошли рассказы, пьесы, современные басни и застольные стихи.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Верховный суд объяснил, зачем нужно понятие "уголовный проступок"
17:29Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с армянским народом
17:24В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
17:21Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
Лента новостейМолния