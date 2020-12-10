https://ria.ru/20201210/yakubovich-1588603262.html

Презентация книги народного артиста России Леонида Якубовича

Презентация книги народного артиста России Леонида Якубовича

16 декабря в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги народного артиста России, телеведущего Леонида ЯКУБОВИЧА "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни".

2020-12-10T14:54

2020-12-10T14:54

2020-12-10T14:54

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Задать вопросВ мероприятии также примет участие директор издательства "Бомбора" Рамиль ФАСХУТДИНОВ.Автор поделится самыми яркими воспоминания из детства, юношества, взрослой жизни. Вместе с автобиографической частью в издание вошли рассказы, пьесы, современные басни и застольные стихи. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы