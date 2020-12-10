Презентация книги народного артиста России Леонида Якубовича
16 декабря в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги народного артиста России, телеведущего Леонида ЯКУБОВИЧА "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни".
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В мероприятии также примет участие директор издательства "Бомбора" Рамиль ФАСХУТДИНОВ.
Автор поделится самыми яркими воспоминания из детства, юношества, взрослой жизни. Вместе с автобиографической частью в издание вошли рассказы, пьесы, современные басни и застольные стихи.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии также примет участие директор издательства "Бомбора" Рамиль ФАСХУТДИНОВ.
Автор поделится самыми яркими воспоминания из детства, юношества, взрослой жизни. Вместе с автобиографической частью в издание вошли рассказы, пьесы, современные басни и застольные стихи.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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