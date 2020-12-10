Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33 10.12.2020 (обновлено: 17:28 10.12.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра собирается ввести вакцину "Гам-КОВИД-Вак" медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники №2 в Новосибирске
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Всем, кто привился от коронавируса, не стоит употреблять спиртное, особенно водку, заявил "Вечерней Москве" диетолог Алексей Ковальков.
"Что вы прививались, что не прививались, если выпили рюмку водки в течение 42 дней после прививки, то она на этом закончилась", — заявил врач.
Он напомнил, что впереди новогодние праздники, а Россия считается пьющей страной. По данным ВОЗ, более 40 миллионов россиян подвержены "эпизодическому пьянству".
"Это те, кто выпивает раз в месяц минимум 60 граммов чистого спирта, это 150 миллилитров водки", — пояснил Ковальков.
По мнению собеседника газеты, привитые россияне не откажутся от алкоголя в праздники, что может негативно повлиять на эффективность вакцины. Ковальков напомнил о рекомендации главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разрешившего вакцинированным россиянам выпить по бокалу шампанского в Новый год, и согласился с утверждением ученого.
В России вирусом заражены более 2,55 миллиона человек, из которых свыше двух миллионов выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 45 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 28 тысяч новых случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.