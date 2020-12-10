https://ria.ru/20201210/vypivka-1588624349.html

Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19

Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19

Всем, кто привился от коронавируса, не стоит употреблять спиртное, особенно водку, заявил "Вечерней Москве" диетолог Алексей Ковальков. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:33

2020-12-10T16:33

2020-12-10T17:28

распространение нового коронавируса

алексей ковальков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Всем, кто привился от коронавируса, не стоит употреблять спиртное, особенно водку, заявил "Вечерней Москве" диетолог Алексей Ковальков. Он напомнил, что впереди новогодние праздники, а Россия считается пьющей страной. По данным ВОЗ, более 40 миллионов россиян подвержены "эпизодическому пьянству". "Это те, кто выпивает раз в месяц минимум 60 граммов чистого спирта, это 150 миллилитров водки", — пояснил Ковальков.По мнению собеседника газеты, привитые россияне не откажутся от алкоголя в праздники, что может негативно повлиять на эффективность вакцины. Ковальков напомнил о рекомендации главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разрешившего вакцинированным россиянам выпить по бокалу шампанского в Новый год, и согласился с утверждением ученого. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 68 миллионов человек, из которых свыше полутора миллионов скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 2,55 миллиона человек, из которых свыше двух миллионов выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 45 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 28 тысяч новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/antitela-1588531836.html

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алексей ковальков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество