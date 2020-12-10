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https://ria.ru/20201210/vypivka-1588624349.html
Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
Всем, кто привился от коронавируса, не стоит употреблять спиртное, особенно водку, заявил "Вечерней Москве" диетолог Алексей Ковальков. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:33
2020-12-10T17:28
распространение нового коронавируса
алексей ковальков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Всем, кто привился от коронавируса, не стоит употреблять спиртное, особенно водку, заявил "Вечерней Москве" диетолог Алексей Ковальков. Он напомнил, что впереди новогодние праздники, а Россия считается пьющей страной. По данным ВОЗ, более 40 миллионов россиян подвержены "эпизодическому пьянству". "Это те, кто выпивает раз в месяц минимум 60 граммов чистого спирта, это 150 миллилитров водки", — пояснил Ковальков.По мнению собеседника газеты, привитые россияне не откажутся от алкоголя в праздники, что может негативно повлиять на эффективность вакцины. Ковальков напомнил о рекомендации главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разрешившего вакцинированным россиянам выпить по бокалу шампанского в Новый год, и согласился с утверждением ученого. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 68 миллионов человек, из которых свыше полутора миллионов скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 2,55 миллиона человек, из которых свыше двух миллионов выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 45 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 28 тысяч новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей ковальков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19

16:33 10.12.2020 (обновлено: 17:28 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра собирается ввести вакцину "Гам-КОВИД-Вак" медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники №2 в Новосибирске
Медицинская сестра собирается ввести вакцину Гам-КОВИД-Вак медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники №2 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Всем, кто привился от коронавируса, не стоит употреблять спиртное, особенно водку, заявил "Вечерней Москве" диетолог Алексей Ковальков.
"Что вы прививались, что не прививались, если выпили рюмку водки в течение 42 дней после прививки, то она на этом закончилась", — заявил врач.
Он напомнил, что впереди новогодние праздники, а Россия считается пьющей страной. По данным ВОЗ, более 40 миллионов россиян подвержены "эпизодическому пьянству".
"Это те, кто выпивает раз в месяц минимум 60 граммов чистого спирта, это 150 миллилитров водки", — пояснил Ковальков.
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По мнению собеседника газеты, привитые россияне не откажутся от алкоголя в праздники, что может негативно повлиять на эффективность вакцины. Ковальков напомнил о рекомендации главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разрешившего вакцинированным россиянам выпить по бокалу шампанского в Новый год, и согласился с утверждением ученого.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 68 миллионов человек, из которых свыше полутора миллионов скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более 2,55 миллиона человек, из которых свыше двух миллионов выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 45 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 28 тысяч новых случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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