https://ria.ru/20201210/voyna-1588628105.html
Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
Британское издание Express увидело угрозу разжигания войны из-за учений со стрельбами китайских кораблей, начавшихся после захода военно-морских сил США в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:46
2020-12-10T16:46
2020-12-10T16:46
вмс китая
южно-китайское море
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_0:202:3930:2413_1920x0_80_0_0_3b260f8417b892651519420d19a5231e.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Британское издание Express увидело угрозу разжигания войны из-за учений со стрельбами китайских кораблей, начавшихся после захода военно-морских сил США в Южно-Китайское море.Как пишет издание, претензии Пекина на этот регион пересекаются с интересами шести других соседних стран. США полностью отвергают интересы Китая в этих водах, поэтому они постоянно отправляют военные корабли для патрулирования "свободы судоходства" в Южно-Китайском море, говорится в статье.Как только американские десантные корабли Макин Айленд и Сомерсет вошли в воды региона, китайские ВМС инициировали учения с боевыми стрельбами и с применением дальнобойного оружия, пишет издание. Утверждается, что маневры были "незапланированными".В операции приняли участие все корветы типа 056А ВМС Китая — Эньши, Юнчжоу и Гуанъюань.Учения включали в себя уничтожение условного корабля противника и тренировки по перехвату ракет.Кроме военных кораблей США, американские разведывательные самолеты также пролетели над "спорной территорией", пишет Newsweek.В свою очередь, китайская газета Global Times осудила действия США и назвала их "игрой мускулами".
https://ria.ru/20200909/kitay-1577000714.html
южно-китайское море
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_222:0:3709:2615_1920x0_80_0_0_7ff807f6a4af30d28c9670ef33fc2c0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вмс китая, южно-китайское море, китай, сша, в мире
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Британское издание Express
увидело угрозу разжигания войны из-за учений со стрельбами китайских кораблей, начавшихся после захода военно-морских сил США
в Южно-Китайское море.
Как пишет издание, претензии Пекина
на этот регион пересекаются с интересами шести других соседних стран. США полностью отвергают интересы Китая
в этих водах, поэтому они постоянно отправляют военные корабли для патрулирования "свободы судоходства" в Южно-Китайском море, говорится в статье.
Как только американские десантные корабли Макин Айленд и Сомерсет вошли в воды региона, китайские ВМС инициировали учения с боевыми стрельбами и с применением дальнобойного оружия, пишет издание. Утверждается, что маневры были "незапланированными".
В операции приняли участие все корветы типа 056А ВМС Китая
— Эньши, Юнчжоу и Гуанъюань.
Учения включали в себя уничтожение условного корабля противника и тренировки по перехвату ракет.
Кроме военных кораблей США, американские разведывательные самолеты также пролетели над "спорной территорией", пишет Newsweek.
В свою очередь, китайская газета Global Times осудила действия США и назвала их "игрой мускулами".