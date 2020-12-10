https://ria.ru/20201210/voyna-1588628105.html

Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем

Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем

Британское издание Express увидело угрозу разжигания войны из-за учений со стрельбами китайских кораблей, начавшихся после захода военно-морских сил США в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:46

2020-12-10T16:46

2020-12-10T16:46

вмс китая

южно-китайское море

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Британское издание Express увидело угрозу разжигания войны из-за учений со стрельбами китайских кораблей, начавшихся после захода военно-морских сил США в Южно-Китайское море.Как пишет издание, претензии Пекина на этот регион пересекаются с интересами шести других соседних стран. США полностью отвергают интересы Китая в этих водах, поэтому они постоянно отправляют военные корабли для патрулирования "свободы судоходства" в Южно-Китайском море, говорится в статье.Как только американские десантные корабли Макин Айленд и Сомерсет вошли в воды региона, китайские ВМС инициировали учения с боевыми стрельбами и с применением дальнобойного оружия, пишет издание. Утверждается, что маневры были "незапланированными".В операции приняли участие все корветы типа 056А ВМС Китая — Эньши, Юнчжоу и Гуанъюань.Учения включали в себя уничтожение условного корабля противника и тренировки по перехвату ракет.Кроме военных кораблей США, американские разведывательные самолеты также пролетели над "спорной территорией", пишет Newsweek.В свою очередь, китайская газета Global Times осудила действия США и назвала их "игрой мускулами".

https://ria.ru/20200909/kitay-1577000714.html

южно-китайское море

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмс китая, южно-китайское море, китай, сша, в мире