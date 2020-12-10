Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/voyna-1588628105.html
Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
Британское издание Express увидело угрозу разжигания войны из-за учений со стрельбами китайских кораблей, начавшихся после захода военно-морских сил США в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:46
2020-12-10T16:46
вмс китая
южно-китайское море
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_0:202:3930:2413_1920x0_80_0_0_3b260f8417b892651519420d19a5231e.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Британское издание Express увидело угрозу разжигания войны из-за учений со стрельбами китайских кораблей, начавшихся после захода военно-морских сил США в Южно-Китайское море.Как пишет издание, претензии Пекина на этот регион пересекаются с интересами шести других соседних стран. США полностью отвергают интересы Китая в этих водах, поэтому они постоянно отправляют военные корабли для патрулирования "свободы судоходства" в Южно-Китайском море, говорится в статье.Как только американские десантные корабли Макин Айленд и Сомерсет вошли в воды региона, китайские ВМС инициировали учения с боевыми стрельбами и с применением дальнобойного оружия, пишет издание. Утверждается, что маневры были "незапланированными".В операции приняли участие все корветы типа 056А ВМС Китая — Эньши, Юнчжоу и Гуанъюань.Учения включали в себя уничтожение условного корабля противника и тренировки по перехвату ракет.Кроме военных кораблей США, американские разведывательные самолеты также пролетели над "спорной территорией", пишет Newsweek.В свою очередь, китайская газета Global Times осудила действия США и назвала их "игрой мускулами".
https://ria.ru/20200909/kitay-1577000714.html
южно-китайское море
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_222:0:3709:2615_1920x0_80_0_0_7ff807f6a4af30d28c9670ef33fc2c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вмс китая, южно-китайское море, китай, сша, в мире

Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем

16:46 10.12.2020
 
© Фото : U.S. Navy / David FlewellynЭсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : U.S. Navy / David Flewellyn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Британское издание Express увидело угрозу разжигания войны из-за учений со стрельбами китайских кораблей, начавшихся после захода военно-морских сил США в Южно-Китайское море.
Как пишет издание, претензии Пекина на этот регион пересекаются с интересами шести других соседних стран. США полностью отвергают интересы Китая в этих водах, поэтому они постоянно отправляют военные корабли для патрулирования "свободы судоходства" в Южно-Китайском море, говорится в статье.
Как только американские десантные корабли Макин Айленд и Сомерсет вошли в воды региона, китайские ВМС инициировали учения с боевыми стрельбами и с применением дальнобойного оружия, пишет издание. Утверждается, что маневры были "незапланированными".
В операции приняли участие все корветы типа 056А ВМС Китая — Эньши, Юнчжоу и Гуанъюань.
Учения включали в себя уничтожение условного корабля противника и тренировки по перехвату ракет.
Американский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:51
Китай обвинил США в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море
Кроме военных кораблей США, американские разведывательные самолеты также пролетели над "спорной территорией", пишет Newsweek.
В свою очередь, китайская газета Global Times осудила действия США и назвала их "игрой мускулами".
 
ВМС КитаяЮжно-Китайское мореКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с армянским народом
17:24В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
17:21Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
Лента новостейМолния