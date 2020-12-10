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В Москве расширят перечень вакцинируемых от коронавируса
В Москве расширят перечень вакцинируемых от коронавируса
В ближайшие дни власти Москвы примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:18
2020-12-10T18:18
2020-12-10T21:10
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В ближайшие дни власти Москвы примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Что касается других групп риска, которые можно будет включить в первоочередную вакцинацию, то я думаю, что в ближайшие дни мы такое решение примем. Оно будет зависеть от того, сколько фактической вакцины мы получим уже в следующей партии", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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