https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588650046.html

В Москве расширят перечень вакцинируемых от коронавируса

В Москве расширят перечень вакцинируемых от коронавируса

В ближайшие дни власти Москвы примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:18

2020-12-10T18:18

2020-12-10T21:10

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В ближайшие дни власти Москвы примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Что касается других групп риска, которые можно будет включить в первоочередную вакцинацию, то я думаю, что в ближайшие дни мы такое решение примем. Оно будет зависеть от того, сколько фактической вакцины мы получим уже в следующей партии", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588647927.html

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