Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588619096.html
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Волгоградской области
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Волгоградской области
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Волгоградской области, первыми прививают медработников и учителей, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:17
2020-12-10T16:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
волгоградская область
урюпинск
волжский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_b0e60f71c943ba0009de0b6b0271232b.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Волгоградской области, первыми прививают медработников и учителей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что до конца декабря в Волгоградскую область поступят 2,1 тысячи доз вакцины от коронавируса.По информации ведомства, в регион пришла одна тысяча доз препарата "Спутник V"."Двенадцать прививочных центров начали работу в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке … Первую тысячу доз вакцины планируется использовать для медработников, учителей, сотрудников социальной сферы — представителей профессий, входящих в группу риска", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 10 декабря ноября зарегистрированы 29 675 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 258 за последние сутки, выздоровели 28 698, скончались 353 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
волгоградская область
урюпинск
волжский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_2cdc533abfe074a346a0f06ef7176f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, волгоградская область, урюпинск, волжский, общество

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Волгоградской области

16:17 10.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Волгоградской области, первыми прививают медработников и учителей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что до конца декабря в Волгоградскую область поступят 2,1 тысячи доз вакцины от коронавируса.
По информации ведомства, в регион пришла одна тысяча доз препарата "Спутник V".
"Двенадцать прививочных центров начали работу в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке … Первую тысячу доз вакцины планируется использовать для медработников, учителей, сотрудников социальной сферы — представителей профессий, входящих в группу риска", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 10 декабря ноября зарегистрированы 29 675 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 258 за последние сутки, выздоровели 28 698, скончались 353 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьУрюпинскВолжскийОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
17:21Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
Лента новостейМолния