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Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Волгоградской области
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Волгоградской области
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Волгоградской области, первыми прививают медработников и учителей, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:17
2020-12-10T16:17
2020-12-10T16:17
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ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Волгоградской области, первыми прививают медработников и учителей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что до конца декабря в Волгоградскую область поступят 2,1 тысячи доз вакцины от коронавируса.По информации ведомства, в регион пришла одна тысяча доз препарата "Спутник V"."Двенадцать прививочных центров начали работу в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке … Первую тысячу доз вакцины планируется использовать для медработников, учителей, сотрудников социальной сферы — представителей профессий, входящих в группу риска", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 10 декабря ноября зарегистрированы 29 675 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 258 за последние сутки, выздоровели 28 698, скончались 353 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, волгоградская область, урюпинск, волжский, общество
ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости.
Массовая вакцинация от коронавирусной
инфекции началась в Волгоградской области
, первыми прививают медработников и учителей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что до конца декабря в Волгоградскую область поступят 2,1 тысячи доз вакцины от коронавируса.
По информации ведомства, в регион пришла одна тысяча доз препарата "Спутник V".
"Двенадцать прививочных центров начали работу в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке … Первую тысячу доз вакцины планируется использовать для медработников, учителей, сотрудников социальной сферы — представителей профессий, входящих в группу риска", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 10 декабря ноября зарегистрированы 29 675 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 258 за последние сутки, выздоровели 28 698, скончались 353 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.