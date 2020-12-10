https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588619096.html

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Волгоградской области

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Волгоградской области

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Волгоградской области, первыми прививают медработников и учителей, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:17

2020-12-10T16:17

2020-12-10T16:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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волжский

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ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Волгоградской области, первыми прививают медработников и учителей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что до конца декабря в Волгоградскую область поступят 2,1 тысячи доз вакцины от коронавируса.По информации ведомства, в регион пришла одна тысяча доз препарата "Спутник V"."Двенадцать прививочных центров начали работу в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке … Первую тысячу доз вакцины планируется использовать для медработников, учителей, сотрудников социальной сферы — представителей профессий, входящих в группу риска", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 10 декабря ноября зарегистрированы 29 675 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 258 за последние сутки, выздоровели 28 698, скончались 353 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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