https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588606003.html

Вакцинация от COVID-19 во всех регионах России начнется до конца недели

Вакцинация от COVID-19 во всех регионах России начнется до конца недели

Регионы заявили о готовности к вакцинации от COVID-19, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:08

2020-12-10T15:08

2020-12-10T16:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Регионы заявили о готовности к вакцинации от COVID-19, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.Местным властям поручили организовывать процесс, обратив особое внимание на регионы с небольшим количеством пунктов вакцинации. В частности, продолжить работу в этом направлении рекомендовано в Ингушетии, Калмыкии, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Алтайском и Пермском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой, Сахалинской, Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах и Санкт-Петербурге.В воскресенье стартовала массовая вакцинация в Москве. Пока сделать прививку могут только учителя, врачи и соцработники, но скоро она станет доступной для всех желающих.К сегодняшнему дню "Спутником V" привили уже более 150 тысяч россиян. Это первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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