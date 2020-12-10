https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588606003.html
Вакцинация от COVID-19 во всех регионах России начнется до конца недели
Вакцинация от COVID-19 во всех регионах России начнется до конца недели
Регионы заявили о готовности к вакцинации от COVID-19, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:08
2020-12-10T15:08
2020-12-10T16:24
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татьяна голикова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Регионы заявили о готовности к вакцинации от COVID-19, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.Местным властям поручили организовывать процесс, обратив особое внимание на регионы с небольшим количеством пунктов вакцинации. В частности, продолжить работу в этом направлении рекомендовано в Ингушетии, Калмыкии, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Алтайском и Пермском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой, Сахалинской, Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах и Санкт-Петербурге.В воскресенье стартовала массовая вакцинация в Москве. Пока сделать прививку могут только учителя, врачи и соцработники, но скоро она станет доступной для всех желающих.К сегодняшнему дню "Спутником V" привили уже более 150 тысяч россиян. Это первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Регионы заявили о готовности к вакцинации от COVID-19, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой
.
"До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах", — говорится в релизе.
Местным властям поручили организовывать процесс, обратив особое внимание на регионы с небольшим количеством пунктов вакцинации.
В частности, продолжить работу в этом направлении рекомендовано в Ингушетии, Калмыкии, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Алтайском и Пермском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой, Сахалинской, Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах и Санкт-Петербурге.
В воскресенье стартовала массовая вакцинация в Москве
. Пока сделать прививку могут только учителя, врачи и соцработники, но скоро она станет доступной для всех желающих.
К сегодняшнему дню "Спутником V" привили уже более 150 тысяч россиян. Это первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.