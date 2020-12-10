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В ВОЗ рассказали о контактах с "Вектором" по "ЭпиВакКороне"
В ВОЗ рассказали о контактах с "Вектором" по "ЭпиВакКороне"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с российским научным центром "Вектор" по поводу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", ожидает РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:28
2020-12-10T14:55
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с российским научным центром "Вектор" по поводу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", ожидает получения данных по поводу препарата, говорится в заявлении организации, попавшем в распоряжение РИА Новости."ВОЗ находится в контакте с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", который выразил интерес в подаче заявки на попадание в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), мы ожидаем получения данных об их вакцине-кандидате "ЭпиВакКорона". Если продукт, представленный на рассмотрение, будет удовлетворять критериям реестра, ВОЗ обнародует результаты", - говорится в заявлении организации.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, общество

В ВОЗ рассказали о контактах с "Вектором" по "ЭпиВакКороне"

14:28 10.12.2020 (обновлено: 14:55 10.12.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с российским научным центром "Вектор" по поводу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", ожидает получения данных по поводу препарата, говорится в заявлении организации, попавшем в распоряжение РИА Новости.
"ВОЗ находится в контакте с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", который выразил интерес в подаче заявки на попадание в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), мы ожидаем получения данных об их вакцине-кандидате "ЭпиВакКорона". Если продукт, представленный на рассмотрение, будет удовлетворять критериям реестра, ВОЗ обнародует результаты", - говорится в заявлении организации.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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