https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588598137.html

В ВОЗ рассказали о контактах с "Вектором" по "ЭпиВакКороне"

В ВОЗ рассказали о контактах с "Вектором" по "ЭпиВакКороне"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с российским научным центром "Вектор" по поводу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", ожидает РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:28

2020-12-10T14:28

2020-12-10T14:55

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с российским научным центром "Вектор" по поводу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", ожидает получения данных по поводу препарата, говорится в заявлении организации, попавшем в распоряжение РИА Новости."ВОЗ находится в контакте с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", который выразил интерес в подаче заявки на попадание в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), мы ожидаем получения данных об их вакцине-кандидате "ЭпиВакКорона". Если продукт, представленный на рассмотрение, будет удовлетворять критериям реестра, ВОЗ обнародует результаты", - говорится в заявлении организации.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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