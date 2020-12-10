https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588564071.html

В Свердловскую область доставили тысячу доз вакцины "Спутник V"

В Свердловскую область доставили тысячу доз вакцины "Спутник V"

Партия в тысячу доз вакцины "Спутник V" доставлена в Свердловскую область, прививки от коронавируса в первую очередь сделают медикам, работающим в "красных... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:57

2020-12-10T11:57

2020-12-10T11:57

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

свердловская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Партия в тысячу доз вакцины "Спутник V" доставлена в Свердловскую область, прививки от коронавируса в первую очередь сделают медикам, работающим в "красных зонах", в амбулаторных службах и в скорой помощи, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19."Партия в тысячу доз вакцины "Спутник V" доставлена в Свердловскую область. Прививки от коронавируса в первую очередь поставят медикам, работающим в "красных зонах", в амбулаторных службах и в "скорой". До конца года ожидается поступление в наш регион еще около 3,7 тысячи доз вакцины. Для работы с ней обучение прошли уже 39 медицинских сестер, подготовлены прививочные кабинеты", - говорится в сообщении.Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич напомнила, что вакцина "Спутник V" предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. "Важно, чтобы за последние шесть месяцев они не болели COVID-19. Также при постановке вакцины мы с осторожностью относимся к хроническим заболеваниям", - приводятся в сообщении слова Борисевич.Вакцина "Спутник V" двухфазная, ставится дважды с промежутком в 21 день. Она перевозится и хранится при температуре -18 градусов, уточняет штаб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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