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В Свердловскую область доставили тысячу доз вакцины "Спутник V"
В Свердловскую область доставили тысячу доз вакцины "Спутник V"
Партия в тысячу доз вакцины "Спутник V" доставлена в Свердловскую область, прививки от коронавируса в первую очередь сделают медикам, работающим в "красных... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:57
2020-12-10T11:57
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
свердловская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Партия в тысячу доз вакцины "Спутник V" доставлена в Свердловскую область, прививки от коронавируса в первую очередь сделают медикам, работающим в "красных зонах", в амбулаторных службах и в скорой помощи, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19."Партия в тысячу доз вакцины "Спутник V" доставлена в Свердловскую область. Прививки от коронавируса в первую очередь поставят медикам, работающим в "красных зонах", в амбулаторных службах и в "скорой". До конца года ожидается поступление в наш регион еще около 3,7 тысячи доз вакцины. Для работы с ней обучение прошли уже 39 медицинских сестер, подготовлены прививочные кабинеты", - говорится в сообщении.Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич напомнила, что вакцина "Спутник V" предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. "Важно, чтобы за последние шесть месяцев они не болели COVID-19. Также при постановке вакцины мы с осторожностью относимся к хроническим заболеваниям", - приводятся в сообщении слова Борисевич.Вакцина "Спутник V" двухфазная, ставится дважды с промежутком в 21 день. Она перевозится и хранится при температуре -18 градусов, уточняет штаб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, свердловская область, общество

В Свердловскую область доставили тысячу доз вакцины "Спутник V"

11:57 10.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : РФПИ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Партия в тысячу доз вакцины "Спутник V" доставлена в Свердловскую область, прививки от коронавируса в первую очередь сделают медикам, работающим в "красных зонах", в амбулаторных службах и в скорой помощи, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Партия в тысячу доз вакцины "Спутник V" доставлена в Свердловскую область. Прививки от коронавируса в первую очередь поставят медикам, работающим в "красных зонах", в амбулаторных службах и в "скорой". До конца года ожидается поступление в наш регион еще около 3,7 тысячи доз вакцины. Для работы с ней обучение прошли уже 39 медицинских сестер, подготовлены прививочные кабинеты", - говорится в сообщении.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич напомнила, что вакцина "Спутник V" предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. "Важно, чтобы за последние шесть месяцев они не болели COVID-19. Также при постановке вакцины мы с осторожностью относимся к хроническим заболеваниям", - приводятся в сообщении слова Борисевич.
Вакцина "Спутник V" двухфазная, ставится дважды с промежутком в 21 день. Она перевозится и хранится при температуре -18 градусов, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСвердловская областьОбщество
 
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