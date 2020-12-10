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Мишустин проведет совещание с производителями вакцин от COVID-19
Мишустин проведет совещание с производителями вакцин от COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу проведет совещание с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:54
2020-12-10T18:54
2020-12-10T20:57
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здоровье - общество
михаил мишустин
татьяна голикова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу проведет совещание с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Завтра, в пятницу, пройдет очередная встреча с производителями вакцин и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона", - заявила она в ходе брифинга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, татьяна голикова, общество