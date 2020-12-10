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Мишустин проведет совещание с производителями вакцин от COVID-19

Мишустин проведет совещание с производителями вакцин от COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу проведет совещание с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:54

2020-12-10T18:54

2020-12-10T20:57

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коронавирус covid-19

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михаил мишустин

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу проведет совещание с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Завтра, в пятницу, пройдет очередная встреча с производителями вакцин и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона", - заявила она в ходе брифинга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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