https://ria.ru/20201210/smartfon-1588487099.html

Какой недорогой смартфон выбрать в 2020 году: семь популярных моделей

Какой недорогой смартфон выбрать в 2020 году: семь популярных моделей

В первые полгода россияне чаще всего покупали смартфоны в ценовой категории от 11 000 до 14 500 рублей, гласят подсчеты аналитиков компании International Data... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. В первые полгода россияне чаще всего покупали смартфоны в ценовой категории от 11 000 до 14 500 рублей, гласят подсчеты аналитиков компании International Data Corporation. Особенно популярны модели до 12 000 рублей — современные бюджетники научились работать без подвисаний и даже располагают такими опциями, как камеры на 48 мегапикселей или бесконтактная оплата. На что стоит обратить внимание в конце 2020-го — в обзоре РИА Новости.Poco M3Цена: 11 200 рублейПервый смартфон формально отделившегося от Xiaomi бренда Poco вышел в ноябре. И сразу задал новую планку для недорогих моделей на следующий год — сбалансированная платформа Snapdragon 662, много памяти (базовая версия с накопителем 64 гигабайта) и основная камера на 48 мегапикселей. Эффектный дизайн, действительно выделяющийся на фоне скучных конкурентов. Наконец, качественный IPS-дисплей с разрешением Full HD+. Пожалуй, недостаток один — в России смартфон пока официально не предлагается. И, скорее всего, со стартом продаж цена прилично вырастет.Nokia 2.4Цена: 9 900 рублейНедорогой смартфон, представленный в сентябре. За небольшие деньги покупатель получает довольно типичное устройство, которое можно даже назвать переоцененным. Во-первых, хоть тут и большой (диагональ — 6,5 дюйма) экран, разрешение HD+ делает картинку довольно рыхлой. Во-вторых, у базовой версии всего два гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти. С последним можно смириться, тем более тут есть слот для карты памяти, но вот нехватка ОЗУ ощущается практически постоянно. Наконец, совсем архаична основная камера на восемь мегапикселей, хоть с ней в паре и работает датчик глубины. С другой стороны — неплохой бюджетный чип Helio P22, отличная автономность и гарантированные обновления Android на протяжении нескольких лет.Honor 20eЦена: 11 900 рублейВ линейке бывшего суббренда Huawei Honor непросто разобраться: на одной аппаратной платформе выпускают по несколько смартфонов. Вот и Honor 20e — ассортиментное предложение, но весьма интересное. Модель часто попадает под разные акции, и ее можно найти по цене чуть больше 10 000 рублей. А за эти деньги характеристики тут выдающиеся: дисплей с разрешением 2340x1080 точек, чип NFC, много памяти и три камеры. Две даже довольно неплохо снимают — основная на 24 мегапикселя и широкоугольная на восемь мегапикселей. Недостатки — откровенно устаревший процессор Kirin 710F, разъем microUSB (хотя консервативной аудитории он понравится) и, конечно, отсутствие поддержки Google-сервисов. Но есть надежда, что объявленная независимость Honor поможет вернуть на смартфоны GApps.realme C3Цена: 9 990 рублейАмбициозный конкурент Xiaomi, суббренд корпорации BBK, выпускает интересные бюджетные смартфоны. Например, realme C3 — хороший вариант, например, для школьника. Большой 6,5-дюймовый IPS-дисплей — правда, разрешение всего 1600x720 точек, но в ценовой категории "до десяти тысяч" такое нормально. Невысокая плотность пикселей хорошо сказалась на производительности восьмиядерного процессора MediaTek Helio G70 — на недорогом смартфоне можно без дискомфорта играть в довольно навороченные игры. В камерном блоке три сенсора, однако внимания заслуживает только основной 13-мегапиксельный. Много ждать от него не стоит, но сделать хорошую фотографию при дневном свете датчик способен. Наконец, тут есть NFC, что редкость для недорогих смартфонов. Автономность хорошая — батарейка в 5000 миллиампер-час этому способствует. К сожалению, в realme C3 нет быстрой зарядки, а разъем подключения — microUSB.Samsung Galaxy A11Цена: 9 990 рублейСбалансированный недорогой смартфон южнокорейской компании стал популярен у россиян по нескольким причинам. Здесь Samsung отказался от собственного чипа, построив гаджет на основе Snapdragon 450. Однако неплохой процессор "уравновесили" два гигабайта оперативной памяти, чего по меркам 2020 года откровенно не хватает для комфортного использования. Накопитель на 32 гигабайта можно расширить картой памяти. Экран 6,4 дюйма с разрешением HD+ выглядит в аппарате такого уровня уместным, а врезанная фронтальная камера внешне делает его дороже, чем он стоит. Трехкамерный модуль включает в себя основной сенсор на 13 мегапикселей, сверхширокоугольник на пять мегапикселей и малополезный боке-сенсор на два мегапикселя. Несмотря на бюджетный статус, смартфон получил бесконтактные платежи. Не очень здорово, что он не работает с пятигигагерцовыми Wi-Fi-роутерами — это плохо сказывается на скорости подключения. Но Samsung Galaxy A11 долго функционирует на одном заряде (аккумулятор на 4000 миллиампер-час) и оснащен современным разъемом Type-C.Motorola Moto E7 PlusЦена: 10 990 рублейНовинка российского рынка от китайской Motorola многих заинтересует. Во-первых, много памяти по меркам класса — четыре и 64 гигабайта. Накопитель еще можно и расширить. За производительность отвечает 11-нанометровый процессор Snapdragon 460, который на фоне конкурентов выглядит чуть ли не лучшим вариантом. Сорокавосьмимегапиксельная камера хороша только в теории — в реальности ее снимки вряд ли соответствуют году выпуска смартфона. Возможно, это проблемы ПО, которые решат при обновлениях. Здесь, как и у Samsung Galaxy A11, использовали медленный протокол Wi-Fi-соединения. Экран 6,5 дюйма с разрешением HD+ довольно экономно тратит заряд батареи на 5000 миллиампер-час, благодаря чему смартфон способен проработать и 2,5 дня при умеренной нагрузке. Быстрой зарядки нет, разъем — microUSB.Redmi 9Цена: 10 999 рублейЕще один смартфон от Xiaomi, вернее, "независимого" бренда Redmi. В сумму "до 12 тысяч" попадает версия с тремя гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами постоянной памяти, но даже она оснащена модулем бесконтактных платежей. Будьте внимательны: в рознице встречаются китайские версии, которые при той же цене лишены NFC. Экран на 6,53 дюйма щеголяет редким среди конкурентов разрешением 2340x1080 пикселей, что делает общение со смартфоном куда приятнее. У Redmi 9 целых четыре сенсора в камерном модуле — основной 13 мегапикселей, сверхширокоугольный восемь мегапикселей, макро и боке. За производительность отвечает MediaTek Helio G80, который часто сравнивают с процессорами куда более дорогих смартфонов — ни в рутинных задачах, ни в интерфейсе, ни в играх торможения не заметить. Игры, правда, не стоит запускать выше, чем на низко-средних настройках графики. Есть любимый многими инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Батарейка на 5000 миллиампер-час, 18-ваттная быстрая зарядка и порт Type-C добавляют очков этой модели.

https://ria.ru/20201207/fotografiya-1587664447.html

https://ria.ru/20201116/prostranstvo-1584754829.html

https://ria.ru/20201113/naushniki-1584380076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, xiaomi inc, google android, huawei technologies, технологии