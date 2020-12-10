https://ria.ru/20201210/safronov-1588623998.html

В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне

В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне

У советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова не было допуска к гостайне, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:31

2020-12-10T16:31

2020-12-10T16:50

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

сша

иван сафронов

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. У советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова не было допуска к гостайне, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."Сафронов допуска с гостайне не имел", - сказали в пресс-службе.В четверг президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы правозащитников, один из которых был посвящен делу журналиста Сафронова, заявил, что эпизод с госизменой, за которую он обвиняется, был связан с деятельностью Сафронова во время работы в "Роскосмосе", а не за его работу журналистом в "Коммерсанте".Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля (устроился на работу в госкорпорацию 18 мая 2020 года), вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском ВТС и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.

https://ria.ru/20201210/safronov-1588621880.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, сша, иван сафронов, космос - риа наука, роскосмос